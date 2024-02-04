Grosjean: "Hamilton kimseden korkmuyor"

Grosjean, YouTube video blogunun bir sonraki sayısını haftanın ana haberine ayırdı: Lewis Hamilton'ın 2025'te Ferrari'ye geçişi.

IndyCar'daki dördüncü sezonuna hazırlanan Fransız sürücü, yedi kez dünya şampiyonunun kararının kendisini şaşırttığını kabul etti.

Fransız sürücü, "Açık konuşmak gerekirse ben de sizin kadar şaşırdım, Lewis'in Mercedes'ten ayrılmasını hiç beklemiyordum. Fakat o öyle bir adam ki, 2012'de McLaren'den Mercedes'e geçişinden de görüleceği üzere zorluklar üstlenmekten korkmuyor."

"O zaman da herkes şaşırmıştı çünkü Lewis aslında McLaren'da büyüdü ve çok uzun bir süre Ron Dennis'in öğrencisi oldu. O yıllarda McLaren oldukça başarılı bir takımken, Mercedes daha fazla zorluk yaşıyordu. 2013 sezonu Hamilton için kolay geçmedi ama yine de Mercedes'in direksiyonundaki ilk yarışını kazandı; bu Macaristan Grand Prix'siydi."

"Şimdi yeni bir meydan okumaya hazırlanıyor. Hepimiz Ferrari'nin motor sporları dünyasının en ünlüsü olan eşsiz bir yarış takımı olduğunu biliyoruz, ancak soru hâlâ açık: Hamilton neden Scuderia'ya geçmeye karar verdi?"

"Mercedes, Formula 1'in yeni teknik düzenlemelere geçişinden sonra aynı seviyeye çıkamadı. Takım tekrar rayına oturmaya çalışıyor ama bu beklediğinizden daha uzun sürüyor. Çok rekabetçi olmaya devam ediyorlar fakat Red Bull Racing'de şu anda o kadar harika bir çalışma var ki, diğerlerinin hepsi kovalayan rolünde olmaya mahkum."

George Russell, Mercedes-AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, the 2023 Mercedes-AMG F1 team celebrate after the race Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Yine de Ferrari, Red Bull dışında geçen yıl en az bir yarış kazanmayı başaran tek takımdı."

Sonrasında şöyle devam etti: "Hamilton ve Charles Leclerc ikilisi çok ilginç olacağa benziyor çünkü Lewis kimseyle rekabet etmekten korkmuyor. F1'deki ilk yarışına McLaren ile çıktığında takım arkadaşının kim olduğunu hatırlayın! Şampiyonanın en agresif, en hızlı ve en hırslı pilotlarından biri olan Fernando Alonso'dan başkası değildi."

"Çok şanslıydım: 2009'da Renault takımında onun takım arkadaşım oldum ve onunla yedi yarış geçirdim. Fernando'nun inanılmaz bir profesyonel olduğunu söyleyebilirim."

"Dolayısıyla Lewis zorluklardan korkmuyor ve Charles onun için büyük bir baz noktası olacak. Ayrıca Ferrari'nin şu anki patronu Frederic Vasseur'ün, Hamilton'ın Formula 3 Avrupa serisini kazandığı 2005 yılında ve GP2 şampiyonluğunu aldığı 2006 yılında Lewis'le birlikte çalıştığını da unutmayın. Yani birbirlerini çok iyi tanıyorlar."

"Bu Hamilton'ın kararını etkileyen bir faktör olarak değerlendirilebilir mi bilmiyorum ama Vasseur'ün çalışma yöntemlerini bildiği açık. Ferrari hakkında konuşmaya devam edersek, Carlos Sainz'ın nereye gideceğini, Lewis'in yerini kimin alacağını merak ediyorum."

"Bir yandan Audi ile iyi bağları var, çünkü babası Carlos Sainz bu şirketle işbirliği yapıyor ve bu onun gelecekteki kaderini belirleyecek bir faktör olabilir. Ancak Carlos Mercedes'e de geçebilir ve o zaman bizi çok ilginç başka bir hikaye olabilir."

"Elbette Mercedes'te geleceğin yıldızı Kimi Antonelli var - Formula 1 yolunda ilerleyen genç pilotlar arasında en umut verici olanın o olduğuna inanıyorum. Ancak 2025'te belki de F1'e girmek ve doğrudan Mercedes için yarışmak için çok genç olacak."

"Sonuç olarak, ilginç olacağını hissediyorum. Şimdiden 2024 sezonunu sabırsızlıkla bekliyorum ama 2025'in genel anlamda sürprizlere çok açık olacağını düşünüyorum."