Grosjean: "Hamilton kimseden korkmuyor"

Grosjean, YouTube video blogunun bir sonraki sayısını haftanın ana haberine ayırdı: Lewis Hamilton'ın 2025'te Ferrari'ye geçişi.

IndyCar'daki dördüncü sezonuna hazırlanan Fransız sürücü, yedi kez dünya şampiyonunun kararının kendisini şaşırttığını kabul etti.

Fransız sürücü, "Açık konuşmak gerekirse ben de sizin kadar şaşırdım, Lewis'in Mercedes'ten ayrılmasını hiç beklemiyordum. Fakat o öyle bir adam ki, 2012'de McLaren'den Mercedes'e geçişinden de görüleceği üzere zorluklar üstlenmekten korkmuyor."

"O zaman da herkes şaşırmıştı çünkü Lewis aslında McLaren'da büyüdü ve çok uzun bir süre Ron Dennis'in öğrencisi oldu. O yıllarda McLaren oldukça başarılı bir takımken, Mercedes daha fazla zorluk yaşıyordu. 2013 sezonu Hamilton için kolay geçmedi ama yine de Mercedes'in direksiyonundaki ilk yarışını kazandı; bu Macaristan Grand Prix'siydi."

"Şimdi yeni bir meydan okumaya hazırlanıyor. Hepimiz Ferrari'nin motor sporları dünyasının en ünlüsü olan eşsiz bir yarış takımı olduğunu biliyoruz, ancak soru hâlâ açık: Hamilton neden Scuderia'ya geçmeye karar verdi?"

"Mercedes, Formula 1'in yeni teknik düzenlemelere geçişinden sonra aynı seviyeye çıkamadı. Takım tekrar rayına oturmaya çalışıyor ama bu beklediğinizden daha uzun sürüyor. Çok rekabetçi olmaya devam ediyorlar fakat Red Bull Racing'de şu anda o kadar harika bir çalışma var ki, diğerlerinin hepsi kovalayan rolünde olmaya mahkum."

George Russell, Mercedes-AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, the 2023 Mercedes-AMG F1 team celebrate after the race

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images