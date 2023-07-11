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Gridin yarısı Horner'ın barbekü partisine gelmeyi reddetmiş

Red Bull takım patronu Christian Horner, F1 gridini barbekü için Oxfordshire'daki evine davet ettiğini ancak yarısının buna katılmadığını belirtti.

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Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Silverstone'daki sıralama seansı sezonun en zorlarından birisiydi ve bazı sürücüler istediğini alırken bazıları alamamıştı.

Böylesine zorlu bir seansın ardından Horner, tüm gridi kendi evinde düzenlediği barbekü partisine davet etti.

Fakat gridin yarısı buna katılırken, yarısı da katılmadı.

Horner, "Cumartesi gecesi tüm sürücüleri barbekü için evime davet ettim ve hemen pistte yaşananlar, etrafta olup bitenler, hatta Formula 3'te ya da kartingde olanlardan bahsetmeye başladıklarını görebiliyordum." dedi.

20 sürücünün hepsinin bu partiye gelip gelmediği sorulduğunda, "Hayır, hayır, gridin yaklaşık yarısı geldi." yanıtını verdi.

Görünüşe bakılırsa Red Bull'la bağlantılı sürücüler bu barbekü partisine katıldılar.

Bir dönem Red Bull bünyesinde bulunan Carlos Sainz, Alex Albon ve son dönemde Avusturyalı ekipten övgüler alan Lando Norris'in de orada olduğu söyleniyor.

 

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