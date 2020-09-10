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Formula 1 / Son dakika

Gridde hangi koltuklar boş hangileri doldu?

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Gridde hangi koltuklar boş hangileri doldu?
Ekleyen:
, Editör

Sebastian Vettel'in Aston Martin'le yarışacağını açıklamasının ardından 2021 için sürücü pazarı biraz karışmış gibi görünüyor.

Sebastian Vettel, beklendiği üzere 2020 Formula 1 sezonunun ardından Racing Point'le yarışacağını resmen açıkladı. Bu açıklamayla griddeki koltuklardan bir tanesi daha dolmuş oldu. Aslında Sergio Perez'in gelecek yıl için anlaşması vardı, fakat Aston Martin mevcut anlaşmayı feshetti ve Vettel'le anlaştı.

2021 sürücü kadrolarında büyük değişiklikler olacak ve biz de sizler için bunları derledik.

Mercedes'te Valtteri Bottas'ın anlaşması sezon sonunda bitecekti ve Mercedes bu anlaşmayı uzattı. Ancak Lewis Hamilton'la görüşmeler devam ediyor. Bundan ötürü henüz Hamilton'ın yeri kesin değil. Ancak takımda kalması oldukça muhtemel. Hamilton ayrılırsa da yerine gelecek ismin George Russell olacağı düşünülüyor.

Ferrari, 2020 Formula 1 sezonunun ardından Charles Leclerc ve Carlos Sainz ile yarışacağını açıkladı. Bundan ötürü Ferrari'de boş koltuk bulunmuyor.

Red Bull'da Max Verstappen'in 2020 sonrası için kontratı bulunuyor. Ancak ikinci koltukta kimin olacağı belli değil. Bu koltukta Alexander Albon veya Pierre Gasly olacak.

McLaren 2021 için Daniel Ricciardo ile anlaştı ve yanında Lando Norris olacak.

Renault/Alpine'de gelecek yıl Fernando Alonso ve Esteban Ocon olacak.

Alfa Romeo'da iki koltuk da boş durumda. Takımın Antonio Giovinazzi ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Onun yerine Mick Schumacher, Robert Schwartzman ve Callum Ilott isimlerinden birisi geçebilir.

İkinci koltuk için adaylar Kimi Raikkonen, Nico Hulkenberg ve Sergio Perez.

AlphaTauri'de de iki koltuk boş durumda. Daniil Kvyat'ın sezon sonunda yerini Yuki Tsunoda'ya bırakacağı düşünülüyor. İkinci koltukta ise Gasly veya Albon isimlerinden birisi olacak.

Haas'ta Romain Grosjean emekli olacak gibi görünüyor. Yerini Nico Hulkenberg'in alması bekleniyor. Kevin Magnussen'in takımda kalma ihtimali yüksek, ancak Perez-Alfa Romeo anlaşması olmazsa, Meksikalı pilotun Magnussen'in yerini alacağı söylenebilir.

Williams'ta ise George Russell, Mercedes'te bir şans bulamazsa takımda kalacak. Nicholas Latifi'nin de zaten gelecek yıl için kontratı var.

Resmi: Vettel, 2021'de Aston Martin'le yarışacak!

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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