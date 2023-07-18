Söylentilere göre üç takım 2022 bütçe sınırını aşmış olabilir!

Bütçe sınırı ilk olarak 2021 yılı için Formula 1'e dahil edildi ve 2022 yılı FIA'nın griddeki 10 takımın uyumluluğunu ya da ihlâlini onaylayacağı ilk yıl oldu.

Red Bull, küçük bir aşırı harcama ihlâli yaptığı için takıma 7 milyon dolarlık bir para cezası ve rüzgar tüneli süresinde %10'luk bir azalma verildi.

Aston Martin ve Williams da usul ihlalleri nedeniyle ceza aldılar.

Motorsport.com'un İtalya şubesi tarafından hazırlanan bir rapora göre, FIA 2022 sınırına uygunluk belgelerini yayınladığında (Temmuz ayı sonunda gelmesi bekleniyor), söylentiler üç takımın daha bütçe sınırına uymadığının tespit edileceği yönünde.

Red Bull'un ve rakiplerinin 2023'teki harcamaları gelecek yılki bütçe sınırı incelemesine kadar dikkate alınmayacak olsa da, pistteki mevcut performansları ve FIA'nın 2022'deki olası ihlâllerle nasıl başa çıkacağı, bu konseptin geleceği üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.

Lando Norris, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, the rest of the field at the start Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Mercedes'in patronu Toto Wolff daha önce bütçe sınırı ihlâlinin yaratacağı itibar kaybının ileride olası suçluları engelleyeceğini söylemiş olsa da, Red Bull takımının şu anki dominasyonu rakip takımların aksini düşünmesine neden olabilir.

Bu 7 milyon dolarlık ceza ve rüzgar tüneli süresindeki %10'luk kesinti, F1 2023'te şimdiye kadar 10 yarışın tamamını kazanan Red Bull takımı üzerinde henüz gerçek bir etki yaratmadı. Tahmin edildiği gibi ceza yıl sonuna doğru etkisini göstermeye başlasa bile, o zamana kadar takım muhtemelen şampiyonluğu garantilemiş olacak.

Milton Keynes takımının şimdiden kaynaklarını 2024 aracı olan RB20'ye yönlendirmeye başladığı biliniyor.

FIA, bir kez daha bütçe sınırı ihlâlini teyit etmesi durumunda daha sert bir ceza fikrine gidebilir.