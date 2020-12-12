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Formula 1 / Son dakika

Grid cezası alan Perez, yarış temposuna odaklanmış

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Grid cezası alan Perez, yarış temposuna odaklanmış
Ekleyen:
, Editör

Racing Point pilotu Sergio Perez, cuma günkü antrenman turlarının ardından verdiği demeçte, motor değiştirdiği için ceza aldığı için yarış temposuna odaklandığını söyledi.

Racing Point pilotu Sergio Perez, son yarış öncesinde yeni bir turbo, içten yanmalı motor ve MGU-H ünitesine geçti. Çünkü eski motor ömrünün sonuna gelmişti.

Perez, bu hafta sonu yapılacak yarış için grid cezası aldı ve yarışa en geriden başlayacak.

Abu Dhabi'deki ilk günü yedinci bitiren Perez, "Aracın dengesinden ve bugün kaydettiğimiz ilerlemeden çok memnunum."

"Motor cezası nedeniyle arkadan başlayacak olmak üzüntü verici çünkü iyi bir sonuç almak için gereken pakete sahip olduğumuzu düşünüyorum."

"Ama böyle olduğunu bildiğimiz için uzun sürüşlere odaklandık. Yarışın nasıl olacağını ve Pirelli lastiklerinin nasıl çalışacağını anlamak için çok çalışıyoruz."

"İkinci seans kırmızı bayraklar nedeniyle kesintiye uğramış olsa da bence iyi durumdayız ve ne bekleyeceğimizi biliyoruz. Bu hafta sonu üçüncülük mücadelesi devam ediyor ancak sıralama turlarında baskı hissetmeyeceğim ve yarışa odaklanacağım."

"Hedefimiz puan savaşı vermek ve nerede bitirebileceğimizi göreceğiz." dedi.

Lance Stroll ise 10. sırada yer aldı.

Kanadalı pilot, “Son yarıştaki harika sonuçların ardından yeni bir hafta sonuna başlamak harika, şu anda herkesin keyfi yerinde. Aracın davranışlarından çok memnunum ve her iki seansta da birkaç şeyi geliştirmeyi başardık."

"Planlanan programı tamamladım ve hem kısa hem de uzun sürüş yaptım. Bu açıdan sıralama turları için oldukça iyi hazırlandım."

"Takımlar şampiyonasında üçüncülük için sıkı bir mücadele veriyoruz ve amacımız, mümkün olduğunca çok puan kazanıp üçüncü sırada kaldığımızdan emin olmak."

“Paketten her şeyi çıkarmak ve iyi bir yarış çıkarmak bizim elimizde. Önümüzdeki mücadele için heyecanlıyım.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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