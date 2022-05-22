Green: "Yüksek sıcaklıklar bizi olumsuz etkiledi"

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Büyük aerodinamik değişikliklerin bir parçası olarak takım, birkaç hafta önce aracı soğutmak konusunda birtakım kararlar almıştı fakat Barcelona'daki beklenmedik sıcaklıklar her şeyi değiştirdi.

Takımlar bunun gibi durumlarla karşılaştıklarında aracı 'açmak' ve ekstra soğutma kapasitesi yaratmak zorunda kalıyorlar, bu da sürüklenmeyi ve düzlük hızını etkiliyor.

Cuma günü AMR22B ile verimli bir gün geçiren Sebastian Vettel ve Lance Stroll sıralama turlarında istediklerini elde edemediler. Her iki pilot da güne ilk bölümde veda etmek durumuna kaldı. Yarışta gerilerden yükselme şansları da ekstra sürüklenme dolayısıyla pek yüksek değil.

Green, yeni paketin umut verici olduğunu fakat nasıl çalıştığını anlamaları gerektiğini söylüyor.

Motorsport.com'a konuşan Green, "Bu araçta yapmamız gereken çok fazla optimizasyon var."

"Tamamen farklı bir araç, güçlü noktaları görmek için tüm ayarları gözden geçirmek gerekiyor.

"Bence bu hafta sonu sıcaklıklar bizi gerçekten olumsuz etkiledi. Aracın sahip olacağı soğutma paketine bir ay kadar önce bir karar vermemiz gerekiyordu."

"Dürüst olmak gerekirse yeterince şey getirmedik. Bu da yardımcı olmadı, yarışta bizi etkileyecek."

"Elbette paketin tam potansiyelini görmedik, Cuma günü bu potansiyele yakındık. Biraz yolumuzu kaybettik, yepyeni bir arabanız olduğunda bu gerçekleşebilir. Dün ciddi bir sürüş yaptığımız ilk seferdi." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Vettel ve Stroll'ün sıralama turlarında sorunlarla başa çıkmakta zorlandıklarını açıklayan Green, "İkisi de ciddi anlamda arkadan kayma yaşadı. Bu pistte böyle bir sorun yaşadığınızda sadece ilk iki sektörde sorun yaşamakla kalmazsınız, üçüncü sektöre geldiğinizde lastiklerinizi de tüketmiş olursunuz. Bunların hepsi bir araya geldi, çok daha iyisini yapabilirdik."

Green, revize edilen AMR22'nin daha çok yeni olduğu göz önüne alındığında bir "başlangıç noktası" olarak görülmesi gerektiğini öne sürdü.

"Öğrendiklerimizle çok rahatız, şu ana kadar öğrendiklerimizden dolayı da mutluyuz. Bence aracın potansiyeli var, önceki araca göre çok daha fazla potansiyeli var."

"Bu performansı çıkarmaya başlamamız ve aracı geliştirmeye devam etmemiz lazım."

"Bir sonraki hedef bu. Bu bir başlangıç noktası, güncellemeler gelecek ve bu araç üzerine mühendislerle birlikte çalışacağız." dedi.