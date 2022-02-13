Green, takımların kısa sürede birbirlerine yaklaşmasını umuyor

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2022 için getirilen yeni teknik düzenlemelerle beraber araçların görünümünü önemli ölçüde değişti. Zemin etkili aerodinamiğinin yanı sıra 140 milyon dolarlık yeni bir bütçe sınırı ile Formula 1, yarışları daha da çekici ve tüm takımları daha rekabetçi hâle getirmeyi hedefliyor.

Aston Martin, perşembe günü gerçekleştirilen lansmanda yeni aracı AMR22'yi tanıtmıştı ve ertesi gün ise Silverstone'da bir test sürüşü gerçekleştirmişti.

Aston Martin takımından Green, ilk tasarımların benzer görünse de, araçların en sonunda ortak bir temaya doğru çekileceğini kabul ediyor.

Green, PlanetF1'e yaptığı açıklamada, “Başlangıçta farklı yaklaşımlar göreceğimizi düşünüyorum.”

“Bence 2022 düzenlemeleri konusuna yaklaşmanın birçok farklı yolu var ve sanırım ilk başta bazı farklılıklar göreceğiz.”

“Bazıları tema olarak benzer, ancak aracın büyük görsel yönleri açısından uyum sağlamamızın uzun süreceğini düşünmüyorum.” dedi.

Hibrit dönemde, üst ve orta sıradaki takımlar arasında belirgin bir ayrım vardı ve geçen yıl ön bölümle farklar biraz kapansa da, yine de Mercedes ve Red Bull önde kalmayı sürdürdü.

Yeni düzenlemelerle birlikte takımların araçları geliştirebileceği alanlar epey kısıtlandı. Aston Martin'den Green, takımların 2022'de birbirine yakınlaşabileceği sorulduğunda "nispeten hızlı bir şekilde" bunun olacağını umuyor.

“Gerçekten öyle umuyorum. Fakat umarım dört yıldan daha hızlı olur, yoksa yeni düzenlemelerle zamanımızı boşa harcamış oluruz çünkü bence takımlar geçen sezonun sonunda nispeten yakındı.”

“Umarım takımlar hızlı bir şekilde yakınlaşırlar. Takımların daha hızlı yükselmesini engelleyen tek şey, muhtemelen yeni bütçe sınırı ve aerodinamik test düzenlemeleri olacak. Haliyle gelişim hızı yavaşlayacak."

“Eskiden, çoğu zaman istediğinizi çizmenize izin verildiği bir durum vardı.”

“Artık bu düzenlemeler ortadan kalktı ve aslında üzerinde çalışmanız gereken önceden tanımlanmış görünümlere sahibiz, bu nedenle bu düzenlemelerden gerçekten elde edebileceğiniz sapma miktarı eskisine kıyasla büyük ölçüde azaltıldı. Bu yüzden takımların hızlı bir şekilde birbirlerine yaklaşacağını düşünüyorum."