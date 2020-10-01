Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
Biletler
11 Eki
Yarış:
9 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
42 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
70 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Green: "Racing Point, Vettel'in 'savaşçı ruhunu' geri getirecek"

paylaşım
yorumlar
Green: "Racing Point, Vettel'in 'savaşçı ruhunu' geri getirecek"
Ekleyen:
, Editör

Racing Point'in teknik patronu Andy Green, Sebastian Vettel'in gelişinin takım için olumlu olduğunu ve aynı zamanda Alman pilot için de faydalı olacağını söyledi.

Sebastian Vettel, 2010-13 yılları arasında arka arkaya dört şampiyonluk almayı başardı ve 2015'te Ferrari'ye geçti.

Son yıllarda yaptığı hatalar ve karıştığı olaylarla gündeme gelen Alman pilot, sezon sonunda Ferrari'ye veda edecek.

Vettel sürpriz şekilde, gelecek yıl Aston Martin haline gelecek Racing Point'le anlaştı ve kariyerini burada sürdürecek.

Takımın teknik direktörü Andy Green, Vettel'den övgüyle bahsetti ve takıma gelişinin hem kendileri hem de Alman pilot için iyi olacağını belirtti.

Green, “Sebastian'ın tüm takıma tamamen yeni bir dinamik katacağına inanıyorum. Gelişi, Lawrence Stroll'ün takımdan tam olarak ne istediğini ve niyetinin ne olduğunu gösteriyor."

"Sebastian birden fazla dünya şampiyonu olmuş bir pilot ve onunla birlikte hiç sahip olmadığımız ama ihtiyacımız duyduğumuz bir metotta çalışmaya başlayacağız."

"Takımın nasıl kazanacağını bilen ve bunun için ne yapılması gerektiğini, nasıl zaferler ve şampiyonluklar için savaşabileceğini bize söyleyen birine sahip olmak istiyoruz."

"Biz de Sebastian'a yardım edebiliriz. Şu anda psikolojik olarak rahat bir pozisyonda değil ve sanırım bu yüzden savaşma ruhunu kaybetti."

"Bence sürücünün yeniden hayat bulup zirveye dönebilmesi için en uygun takım biziz. Sebastian'a bu konuda yardım edeceğiz." dedi.

 
Alonso: "Schumacher, Hamilton'dan daha iyi"

Önceki haber

Alonso: "Schumacher, Hamilton'dan daha iyi"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Alonso: "Schumacher, Hamilton'dan daha iyi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Schumacher, Hamilton'dan daha iyi"

Green: "Racing Point, Vettel'in 'savaşçı ruhunu' geri getirecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Green: "Racing Point, Vettel'in 'savaşçı ruhunu' geri getirecek"

Horner: "Mercedes, modern dönemin en komple F1 aracını hazırladı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Mercedes, modern dönemin en komple F1 aracını hazırladı"

Ferrari, genç sürücü bolluğu nedeniyle baş ağrısı yaşamıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, genç sürücü bolluğu nedeniyle baş ağrısı yaşamıyor

Ricciardo, artık Renault’nun her yerde güçlü olabileceğinden emin
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, artık Renault’nun her yerde güçlü olabileceğinden emin

Monster'ın Canavar Simülatörleri Almanya'da
eSpor eSpor / Son dakika

Monster'ın Canavar Simülatörleri Almanya'da

Red Bull Racing, 2019'da 237 milyon pound harcamış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull Racing, 2019'da 237 milyon pound harcamış

De Ferran: "Ricciardo, McLaren'a tam uyacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

De Ferran: "Ricciardo, McLaren'a tam uyacak"

Son Haberler

Green: "Racing Point, Vettel'in 'savaşçı ruhunu' geri getirecek"
F1 Formula 1 / Son dakika

Green: "Racing Point, Vettel'in 'savaşçı ruhunu' geri getirecek"

Alonso: "Schumacher, Hamilton'dan daha iyi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Schumacher, Hamilton'dan daha iyi"

Ricciardo, artık Renault’nun her yerde güçlü olabileceğinden emin
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, artık Renault’nun her yerde güçlü olabileceğinden emin

Ferrari, genç sürücü bolluğu nedeniyle baş ağrısı yaşamıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, genç sürücü bolluğu nedeniyle baş ağrısı yaşamıyor

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Alonso: "Schumacher, Hamilton'dan daha iyi"

2s
2
Formula 1

Green: "Racing Point, Vettel'in 'savaşçı ruhunu' geri getirecek"

25dk
3
Formula 1

Horner: "Mercedes, modern dönemin en komple F1 aracını hazırladı"

4
Formula 1

Ferrari, genç sürücü bolluğu nedeniyle baş ağrısı yaşamıyor

5
Formula 1

Ricciardo, artık Renault’nun her yerde güçlü olabileceğinden emin

Son Haberler

Green: "Racing Point, Vettel'in 'savaşçı ruhunu' geri getirecek"
F1

Green: "Racing Point, Vettel'in 'savaşçı ruhunu' geri getirecek"

Alonso: "Schumacher, Hamilton'dan daha iyi"
F1

Alonso: "Schumacher, Hamilton'dan daha iyi"

Ricciardo, artık Renault’nun her yerde güçlü olabileceğinden emin
F1

Ricciardo, artık Renault’nun her yerde güçlü olabileceğinden emin

Ferrari, genç sürücü bolluğu nedeniyle baş ağrısı yaşamıyor
F1

Ferrari, genç sürücü bolluğu nedeniyle baş ağrısı yaşamıyor

Horner: "Mercedes, modern dönemin en komple F1 aracını hazırladı"
F1

Horner: "Mercedes, modern dönemin en komple F1 aracını hazırladı"

Son Videolar

McLaren'ın güncellemeleri sadece başlangıç 06:37
Formula 1

McLaren'ın güncellemeleri sadece başlangıç

Sıralamalardaki Drama, Start Antrenmanları & Daha Fazlası | 2020 Rusya GP F1 Yarış Değerlendirmesi 08:52
Formula 1

Sıralamalardaki Drama, Start Antrenmanları & Daha Fazlası | 2020 Rusya GP F1 Yarış Değerlendirmesi

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi fotoğraflar 02:53
Formula 1

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi fotoğraflar

F1 Rusya Grand Prix'si Start Gridi 01:01
Formula 1

F1 Rusya Grand Prix'si Start Gridi

F1'in yeni patronu Stefano Domenicali 04:26
Formula 1

F1'in yeni patronu Stefano Domenicali

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.