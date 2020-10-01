Green: "Racing Point, Vettel'in 'savaşçı ruhunu' geri getirecek"

Sebastian Vettel, 2010-13 yılları arasında arka arkaya dört şampiyonluk almayı başardı ve 2015'te Ferrari'ye geçti.

Son yıllarda yaptığı hatalar ve karıştığı olaylarla gündeme gelen Alman pilot, sezon sonunda Ferrari'ye veda edecek.

Vettel sürpriz şekilde, gelecek yıl Aston Martin haline gelecek Racing Point'le anlaştı ve kariyerini burada sürdürecek.

Takımın teknik direktörü Andy Green, Vettel'den övgüyle bahsetti ve takıma gelişinin hem kendileri hem de Alman pilot için iyi olacağını belirtti.

Green, “Sebastian'ın tüm takıma tamamen yeni bir dinamik katacağına inanıyorum. Gelişi, Lawrence Stroll'ün takımdan tam olarak ne istediğini ve niyetinin ne olduğunu gösteriyor."

"Sebastian birden fazla dünya şampiyonu olmuş bir pilot ve onunla birlikte hiç sahip olmadığımız ama ihtiyacımız duyduğumuz bir metotta çalışmaya başlayacağız."

"Takımın nasıl kazanacağını bilen ve bunun için ne yapılması gerektiğini, nasıl zaferler ve şampiyonluklar için savaşabileceğini bize söyleyen birine sahip olmak istiyoruz."

"Biz de Sebastian'a yardım edebiliriz. Şu anda psikolojik olarak rahat bir pozisyonda değil ve sanırım bu yüzden savaşma ruhunu kaybetti."

"Bence sürücünün yeniden hayat bulup zirveye dönebilmesi için en uygun takım biziz. Sebastian'a bu konuda yardım edeceğiz." dedi.