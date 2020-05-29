Green: "Perez, F1'de en hafife alınan sürücülerden bir tanesi"

Bu yıl dokuzuncu F1 sezonuna hazırlanan Perez, kariyerine Ferrari'nin desteğiyle Sauber'de başladı ve ardından McLaren'a geçti. 2014'ten bu yana da Force India/Racing Point için yarışıyor.

Silverstone merkezli ekiple beş podyum yakalayan Perez, aynı zamanda gridin en istikrarlı sürücülerinden bir tanesi.

Ancak genel olarak Perez hakkında olumsuz yorumlar yapılıyor ve F1'de olmasının sebebinin, Meksikalı pilotun getirdiği sponsorlar olduğu iddia ediliyor.

Bununla birlikte Andrew Green, Perez'e paralı pilot denilemeyeceğini, aksine gridin en yetenekli pilotlarından bir tanesi olduğunu söylüyor.

Green, “Bence Sergio çok küçümseniyor. Şu anda kariyerinin zirve noktasında ve hiçbir şey onu rahatsız etmiyor. Geri bildirimi her zaman mükemmeldi ve yarış modunda her şeyi arabadan alabilme yeteneği Sergio'yu benim için en iyi pilotlardan birisi yapıyor." dedi.

Green, Perez'in lastik yönetiminden özellikle etkileniyor.

“Bence bu konuda gridin ilk ikisinde, hatta ilk üçünde. Eminim pek çok pilot ondan daha iyisini yapamaz. Sadece lastiklerin virajlarda nasıl davrandığını, onlarla nasıl hareket etmesi gerektiğini hissediyor. Viraj çıkışında, gaz pedalı üzerindeki kontrolü dikkat çekici. Adeta bir çekiş kontrolüne sahip gibi... Bence büyük oranda hafife alınıyor."

"Sergio yarışta ritim yakaladığı takdirde pistteki en pilotlardan birisi oluyor. Lastiklerle harika şekilde çalışan ve aynı zamanda bir aracın davranışlarını nasıl okuyacağını bilen birkaç pilottan birisi. Ne kadar lastik koruması gerektiğini ve ne zaman agresif olması gerektiğini hemen anlıyor."

"Aynı zamanda zayıf noktaları da var. Bu, kısmen aracı yarış şartları için ayarlamayı sevdiği gerçeğinden kaynaklanıyor. Bu da onun Cumartesi günü araçtan en iyi şekilde faydalanmasına yardımcı olmuyor. Ancak, 'Bunu istiyorum' diyerek yaklaşımında ısrar ediyor. Sonra her seferinde onun haklı çıktığını görüyorum." dedi.