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Formula 1 / Aston Martin lansmanı / Son dakika

Green: "Jeton haklarımızı şasiyi değiştirmek için kullandık"

Ekleyen:
, Editör

Aston Martin teknik direktörü Andrew Green, 2021 sezonu için verilen jeton haklarını aracın şasisini değiştirmek için kullandıklarını söyledi.

Green: "Jeton haklarımızı şasiyi değiştirmek için kullandık"

2020 sezonunda, Mercedes'in 2019 yılında kullandığı W10'un tasarımından esinlendikleri RP20'yi kullanan takım, eleştirilerin odağı olmuştu. Bununla beraber Racing Point - yeni adıyla Aston Martin - bu esinlenmelerin sonucu olarak mahkeme karşısına da çıkmıştı. 

Yapılan itirazların ardından alınan kararlarda 400.000 Euro ve markalar şampiyonası puanından 15 puanlık kesinti cezası alan takım, sezonu McLaren'in sadece yedi puan arkasında dördüncü sırada tamamlamıştı.

RP20 ile ise takım, en başarılı sezonlarından birisini geride bırakmıştı. Tarihinde ilk defa galibiyet yüzü gören Silverstone merkezli takım, galibiyetine ek olarak üç podyum sonucu ve bir pole pozisyonu da almayı başarmıştı.

2021 için getirilen kurallarda takımlar, 2020 araçlarının büyük çoğunluğunu koruyarak sezonu geçirecekler. Yapılabilecek değişiklikler ise jeton haklarıyla sınırlandırıldı.

Şu ana kadar lansmana çıkan takımların büyük çoğunluğu jetonlarını kanat tasarımları için harcarken, Aston Martin ise jetonlarını şasisinde değişiklik yapmak için kullandığını açıkladı.

Açıklamalarda bulunan Aston Martin teknik direktörü Andrew Green şunları söyledi: "Evet, bir şasi değişikliğine gittik, ancak neden şasiyi değiştirdiğimiz konusunda detaylara giremem."

"Bence aracın arka kısmı ve vites kutusunda yapacağımız değişiklikler, çok uzun zamandır planladığımız değişiklikler oldu. Aracın arka kısmının nasıl durduğu konusunda elimizde pek çok veri bulunuyordu."

"Bu nedenle araca yapılan bu entegrasyon, oldukça erken bir noktada başladı, bu da bizi şoke etmedi. Bu planı yapmak için, bunu geliştirmek için çok fazla zamanımız vardı. Şunu söylemem gerekir ki aracı, uyum sağlaması için adapte ettik."

"İyi olan şey şu ki bu değişiklik bizi, gitmek istediğimiz yöne doğru itti, ki bu da gayet güzel bir şey. Aracı daha pistte görmediğimiz için bunun işe yarayıp yaramadığı konusunda size bir şey söyleyemem, ancak şu anda her şey gayet iyi gözüküyor."

Racing Point'in geçen sene aldığı cezalar, Mercedes ile olan benzerliğinden ziyade, Alman üreticinin 2019'da kullandığı fren soğutma kanalları ile 2020'de Racing Point'in kullandığı fren soğutma kanalları arasındaki benzerlik üzerine oldu.

Bu konu hakkında konuşan Green, "Evet, geçtiğimiz sene zorlu bir dönem geçirmiştik. Sanırım bunu arkamızda bıraktık."

"Şu anda kurallar, bizim nasıl ve nerelerde çalışabileceğimiz konusunda çok net, bu kuralları destekliyoruz ve kuralların yazıldığı şekilden dolayı çok mutluyuz. Kış boyunca araç üzerinde yaptığımız gelişimler konusunda ise herhangi bir şüphemiz yok. Yani hiçbir sorun yok."

 

"Mercedes'in yaptıkları konusunda ise hiçbir fikrimiz yok. Aracın konsepti %100 Aston Martin'e ait ve belirlediğimiz ana yön ise bundan neredeyse iki sene öncesinde belirlediğimiz yön."

"Çok uzun bir zaman önceymiş gibi geliyor ve o andan itibaren pek çok şey öğrendik. Grup için büyük bir zorluk oldu ve bence bu süreç boyunca gayet iyi bir iş yaptık. Ancak geçtiğimiz sene de bir takım hatalar yaptık. Ve bence bu hatalardan kesinlikle ders çıkardık."

"2021 aracında bu hataları gidermek üzerine çalıştık, ki bu da aracın performansının ilerlemesi konusunda bize iyimserlik kazandırıyor. Genele baktığımızda, iki sene önce aldığımız karardan gayet memnunuz ve bunun üzerine koymaya devam ettiğimizi düşünüyorum."

"Bence şu an önümüzde olan en büyük zorluk 2022 aracı üzerinde, konseptte o kadar büyük bir değişiklik yaşadık ki bu araç daha önce yaptığımız araçların hiçbirisine benzemiyor. Üzerine çok fazla kaynak ayırdık, hatta bu sezonki aracın kaynaklarını bile kendi üzerine çekiyor."

"Bu nedenle 2021 aracında daha çok fazla performans olduğuna inanıyorum, bence en büyük zorluk elimizdeki zaman içerisinde bu performansı artırmaya çalışmak, çünkü elimizdeki zaman çok kısıtlı." dedi. 

Senenin en çekici kural değişikliği ise tabana getirilen yeni kurallar üzerine oldu. Bu taban kurallarında ise takımlar, ellerinde olan yere basma kuvvetinin bir kısmını kaybettiler. Salı günkü lansmanda Mercedes, kullandığı taban dizaynını "saklama" yöntemine başvurmuştu.

Kaybedilen yere basma gücünü yeni tabandan geri kazanmanın ne kadar büyük bir zorluk olduğu hakkında konuşan Green, "Bu oldukça büyük bir zorluktu, ana nedeni ise değişimin gecikmesi nedeniyle oldu."

"Bence iki ana değişiklik oldu. Bunlardan ilki, aracı bir adım geriye götürdü, ikincisi ise daha da geriye götürdü. Kış boyunca da kaybettiğimiz pek çok şeyi kazanmak bize büyük bir zorluk yaşattı."

"Olmak istediğimiz yerde olduğumuzu düşünmüyorum. Ancak her şey görecelidir. Bu nedenle bekleyip göreceğiz, yaptığımız her şeyden gayet memnunuz. Daha yapılması gereken pek çok şey var."

"Ancak bence üzerinde çalışmamız için kendimize sağlam bir temel sağladık."

"En büyük sorunumuz ise, yenilenen arka kısmın taban kurallarınca sorun çıkarması olacaktı. Kurallar değişmeden önce vites kutusu ve 2020 süspansiyonunu kullanacaktık. Bu yüzden her şeyin yanlış yöne gitmesi konusunda endişeler vardı."

"Ancak sonradan anlaşıldı ki oluşan zarar, en minimumda sınırlı kalmıştı ve bu nedenle bir sorun olmaktan da çıktı."

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Aston Martin, AMR21'i "kariyerinin zirvesindeki" Vettel için uyarlıyor

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Aston Martin lansmanı
Takımlar Aston Martin Racing
Editör Efe Kahya

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