Green Holding, Türkiye’yi Formula 1 Yarışlarıyla Buluşturmak için Hazırlanıyor

Green Holding Yönetim Kurulu üyelerinden Green Fleet Genel Müdürü Remzi Duman ve Green Enerji Genel Müdürü Göktuğ Aydınlı “Green İstanbul Park" adını verdikleri projeye 250 milyon dolarlık bir yatırım yapacaklarını ve 30 yıl boyunca burayı işletmeye talip olduklarını duyurdular. İstanbul'un turizm potansiyelini en üst seviyede değerlendirerek, şehre yeni bir soluk getirecek olan Green İstanbul Park Projesi için tüm ekiplerinin heyecanla çalışmalarına devam ettiğini eklediler.

Green Fleet Genel Müdürü Remzi Duman, “Projemiz Türkiye'ye Formula 1 yarışlarına tekrar ev sahipliği yapma fırsatı sunacak. Aynı zamanda Moto GP gibi en az 50 global ve yerel spor organizasyonuna da ev sahipliği yapacağız. Green İstanbul Park, çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir kitleye hitap ederken, 30 bin kişilik istihdam kapasitesiyle de ülkemizin ekonomisine önemli bir katma değer yaratmayı hedefliyor. Green Holding'in bu yatırımı sadece Formula 1 pisti ile sınırlı kalmayacak; en az 300 bin metrekarelik yeşil alana sahip olacak tesis, yarış pistlerinin yanı sıra spor akademileri, eğitim merkezleri, otomobil müzeleri ve tema parkları gibi çeşitli alanları içerecek. "365 Gün Yaşam Merkezi" misyonuyla yola çıktığımız projeyi, 18 ay içinde tamamlıyor olacağız.” dedi.

The Turkish flag Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sayın Duman, yeni pist ve tesislerin aynı zamanda Milli Sporcu yetiştirilmesini desteklemek amacıyla belirli dönemlerde ücretsiz olarak Türk Sporcularımızın sportif faaliyetlerine açık olacağını da ekledi.

Green Enerji Genel Müdürü Göktuğ Aydınlı ise yatırımın topluma katkısını şu sözlerle değerlendirdi: "Misyonumuz, yaşam kalitesini yükselten çözümler üretmek ve toplumun refahını arttırmaktır. İstanbul Park'a yapacağımız bu yatırım, bu misyon doğrultusunda önemli bir adım olacaktır.”

Yatırımın özelliklerine değinen Aydınlı, "Yeni yerleşkelerimizde sıfır emisyon misyonumuz paralelinde rüzgâr ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklar aktif olarak değerlendirilecek. İstanbul Park, Türkiye'nin küresel standartlardaki öncü yeşil bölgesi olmasının yanı sıra çevre dostu tasarımıyla dikkat çekecek ve tüm yerleşkeler LEED sertifikasyonuna uygun olarak yapılacak. Böylelikle, çevreye duyarlı bir yaklaşımla tasarlanan ve işletilen bir yaşam alanı oluşturarak, sürdürülebilir çevre anlayışına katkıda bulunacağız.’’ dedi

Yüzde yüz yerli sermayeye sahip ve 1500 kişiye istihdam sağlayan Green Holding; yazılım, enerji, elektrik, inşaat ve mekanik taahhütleri, aydınlatma, araç kiralama, elektrikli şarj istasyonları, elektrikli araç kiralama, teknoloji, siber güvenlik, savunma ve medikal alanlarında birçok farklı şirketi ile hizmet sunuyor. Şimdi ise Green İstanbul Park Projesi ile turizmi güçlendirecek büyük bir projeyi hayata geçirmek için ihaleye hazırlanıyor.