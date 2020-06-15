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Formula 1 / Son dakika

Green: "Bütçe sınırının etkilerini 2023'te göreceğiz"

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Green: "Bütçe sınırının etkilerini 2023'te göreceğiz"
Ekleyen:
, Editör
15 Haz 2020 08:01

Racing Point'in teknik patronu Andrew Green, 2021 yılında kullanılmaya başlayacak olan bütçe sınırının etkisini en erken 2023'te görebileceklerini söyledi.

Formula 1'de 2021 yılında 145 milyon dolarlık bütçe sınırı olacak ve takımlar bu rakamdan daha fazlasını harcayamayacaklar.

Günümüzde büyük takımların 500 milyon dolar civarında harcadığı düşünüldüğünde, küçük ve büyük takımlar arasındaki fark ciddi oranda azalacak.

2022'de bu rakam 140 milyon dolara, 2023'te ise 135 milyon dolara düşecek.

Günümüzde sahip olduğu parayı en iyi şekilde kullanan takımların başında gelen Racing Point'in patronu Andrew Green, bütçe sınırının etkilerini görmek için en azından birkaç yıla ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Green, “Durumla ilgili yaptığımız ilk analiz, eski felsefemizi koruyabileceğimiz nlamına geliyor. Ancak yeni kuralları sadece dört haftadır biliyoruz ve bu yüzden onları daha iyi anlamamız gerekiyor."

"Takımımızın hiçbir şeyi değiştirmek zorunda kalmayacak olmasından ötürü mutluyum. Eğer üst düzey bir takımda çalışsaydım, bununla ilgili çok fazla baş ağrım olurdu, ama oradaki insanlar da aptal değiller."

"Sanırım güçlü yönlerini korumak için tam olarak nasıl ve ne yapacaklarını, nerelerden tasarruf edeceklerini gayet iyi biliyorlar. Bizim açımızdan bakarsak bütçe sınırının büyüklüğü sahip olduğumuz bütçeden hâlâ daha büyük."

"Yine de bütçe kısıtlamasının güç dengesini üzerindeki etkisini görmek zaman alacak. Bence ilk gerçek etkiyi sadece 2023'te göreceğiz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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