Green: "Araçlar 2021'de daha yavaş olacak"

Gelecek yıl araçların gelişimi büyük oranda sınırlandırılacak ve taban tasarımı, yere basma gücü artışını önlemek için basitleştirilecek.

Racing Point teknik patronu Andy Green, The Race ile yaptığı özel röportajda, araçların gelecek yıl daha yavaş olacağını itiraf etti.

Green, “Taban tasarımını değiştirmek aracı ciddi şekilde etkileyecek ve aerodinami gözle görülür bir revizyona uğrayacak. 2021 sezonundan önce yeterli zamanımız da yok."

"Gelecek yıl araçların yavaşlamasını bekliyorum. Bu yüzden 2021 aracının 2020 aracından daha yavaş olmasını bekliyorum. 2021'in başında takımları birbirine yaklaştıran bir hamle olacak. Ama yine de büyük takımlar biraz daha hızlı bir gelişim kaydedebilecekler."

2020'de aracı hakkında konuşan Green, sezonun ilk yarışı olan Avusturya'da Melbourne ile aynı araca sahip olacaklarını söyledi.

“Takvimin nasıl olacağı hakkında belli bir fikir edindikten sonra güncelleme stratejisini yeniden düşünmek zorunda kaldık. Genellikle Haziran-Temmuz aylarında yeni aracın gelişimine odaklanırdık, ancak böyle bir durumda böyle bir yaklaşım takip etmek tuhaf olur, çünkü bu yıl tek bir yarışa dahi çıkmadık."

"Barselona'daki yarış için güncellemeler hazırlıyorduk, ancak şimdi bu yeni parçaların kullanımını orijinal tarihten itibaren dokuz hafta erteledik. Bundan ötürü sezonun orta kısmında araca yeni parçalar ekleyeceğiz ve buna paralel olarak 2021 aracı üzerinde çalışacağız."

"Ne yazık ki sadece yeni bir taban geliştirmekle kalmayacağız, aynı zamanda tüm aerodinamik parçaları yeniden gözden geçirmek zorunda kalacağız. 2020'deki aerodinamik parçaların pek çoğunu 2021 aracında kullanamayacağız. Bu yıl planladığımız güncellemenin sadece 2020 aracı için faydalı olması çok muhtemel." dedi.