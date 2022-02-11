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Green: "2022'de geçişlerde DRS'ye gerek olmayabilir"

Aston Martin Formula 1 takımının Teknik Direktörü Andy Green, 2022'deki yeni kurallar sayesinde araçların birbirlerini geçişlerinde DRS'ye gerek olmayabileceğini düşünüyor.

Green: "2022'de geçişlerde DRS'ye gerek olmayabilir"
Abdullah Çelik
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Öndeki pilota 1 sn'den daha fazla yaklaşan pilotların geçiş yapmalarına yardımcı olması için hazırlanan DRS, ilk olarak 2011'de Formula 1'e giriş yapmıştı. Bu sistem, arka kanat planyalarından birisinin açılmasını sağlıyor ve o esnada, arkadaki aracın sürüklenme seviyesi düşüyor ve düzlük hızı artıyor. Bu sayede geçiş için arkadaki araç avantajlı oluyor.

Bu sistem geçişlere olumlu yönde etki sağlasa da, ilk geldiğinden beri yapay olduğu, karşı savunmaya müsaade etmediği gerekçesiyle eleştirilere de maruz kalıyor.

F1'in 2022 sezonu için hazırladığı yeni kurallar, yarışların kalitesini arttırma hedefine sahip. Yeni kurallara göre hazırlanan araçlarda daha az sürüklenme olacak, bu sayede arkadaki araçlar, öndeki araçları DRS olmasa bile daha yakın takip edebilecekler.

Her ne kadar kurallar takımların DRS kullanmaya devam etmelerine izin veriyor olsa da, Green bu sistemin gereksiz olmasını beklediklerini söyledi.

Green, "DRS'nin zaten kendisi çok güçlü olacak. Ancak pist düzenine bakıp DRS bölgelerini buna göre değiştirmeleri gerekip gerekmediğini görmek FIA'ya bağlı olacak."

"Bunu yapacaklarından şüpheliyim. Onların beklediği gibi olursa ve araçlar birbirlerini çok daha yakın takip edebilirse, bu durumda DRS yardımına pek ihtiyaç kalmayabilir."

"Zamanla DRS alanlarının kısaldığını ve hatta bazıların kaldırıldığını görebiliriz. Bunun iyi bir şey olabileceğini düşünüyorum." dedi.

Aston Martin Racing AMR22

Aston Martin Racing AMR22

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Buna rağmen Green, sene başında takımlar arasındaki performans seviyesinin farklılaşması halinde geçiş fırsatlarının az olabileceğine dikkat çekti.

Green, "Sezon başında herkes yeni kurallarda yönünü bulmaya, diğer takımların hangi yönde ilerlediklerini anlamaya çalışacağı için gridde oldukça büyük ayrışmalar görebiliriz."

"Takip ettikleri yön sayesinde çok fazla performans bulmayı başaran ya da ilk dönemde takip ettiği yön nedeniyle pek iyi olamayan takımlar olabilir."

"Güç dengelerinin tam olarak nasıl olduğunu görmeye başlayana kadar birkaç yarış geçecek. Ardından, herkesin geçen senelere kıyasla oldukça hızlı bir şekilde farkı kapatmaya başladığını görmeye başlayacağız." dedi.

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