Green: "2021 kurallarını delmeye çalışıyoruz"

Formula 1'de yeni teknik kurallara geçilmesinden sadece bir yıl önce, tüm ekipler son yılların en ciddi değişikliğe hazırlanıyorlar.

Auto Motor und Sport'a konuşan Racing Point teknik direktörü Green, yeni nesil araçların gelişimindeki büyük zorluklara değindi.

Üzerinde çalıştığı ilk araç Jordan 191 olan Green, son derece deneyimli bir mühendis ve 30 yıldır Formula 1'de yer alıyor ancak şaşırtıcı şekilde 30 yıldır hiç başka bir takıma gitmedi. Çalışmaya başladığı ilk takım Jordan'dı ve bu takım sırasıyla Midland, Spyker, Force India ve son olarak Racing Point ismini aldı.

2020 araçları henüz gerçek bir pistte kullanılmamış olsa da, yeni araçlar üzerindeki çalışmalar devam ediyor.

Racing Point, bu araç üzerinde yoğun şekilde çalışan takımlardan birisi ve rüzgar tünelinde testler yapıyor.

Mühendislerin şu anda mücadele ettiği en büyük görevlerden birisi, 140 sayfalık yeni teknik düzenlemelerde bazı gri alanlar bulmak, bunları yaratıcı şekilde yorumlamak ve bu yaklaşımla rakiplerine karşı avantaj elde etmek.

Aynı zamanda en iyi takımların daha fazla avantajı olacak, çünkü bu çalışmalara takımda yer alan daha fazla çalışan katılabilecek.

Green, "Geçen yılın sonunda örnek araçlar yayınlandı ancak bu modellere bakmak istemiyorum, çünkü bir bakıma düşüncelerinizi ele geçiriyor. Yaptıkları şeyi görüyorsun ve onlar gibi düşünüyorsun. Ben bunu istemiyorum. Diğer insanların düşüncelerinin, kendi düşüncelerimi etkilemesine izin vermeden mevcut kuralları okumak istiyorum." dedi.

Green, yeni araçların FIA ve Lbierty Media tarafından sunulan örnek araçlar benzeyeceğini düşünüyor. Ancak her takım sıfırdan araç üretecek ve Brawn GP'nin çift katmanlı difüzörü gibi sürpriz çözümlerin bulunması ihtimali var.

Green, "Düzenlemelere bakıyoruz ve FIA'nın düşünmediği belli bir özgürlük alanı bulmaya çalışıyoruz. Aslında temel olarak kuralları ihlal etmeye ve federasyonun buna nasıl tepki vereceğini görmeye çalışıyoruz. Yeni kurallar son derece kusurlu ve ihlal edilecek çok fazla alan var." dedi.

Eğer bir takım böyle bir çözüm geliştirirse FIA'nın ya yasaklaması ya da diğer takımların da bu çözümü kopyalaması bekleniyor. Ancak ilk önce bu tasarımı kullanan takım avantajlı olacak.

Green, "2021 sezonunda, 2009'da çift katmanlı difüzörde yaşananlara benzer bir şey olacağı konusunda bahse girerim. FIA, kendilerini gri alanlar hakkında bilgilendirmemizi istiyor ama bunu yapmaya mecbur değiliz. Kuralları sadece bir sonraki yılı baz alacak şekilde değiştirebilirsiniz çünkü mevcut sezonda işini iyi yapanları cezalandıramazsınız. Bu yanlış olur. Takımlara rakiplerinden daha iyi çözümler bulma fırsatı verilmeli. Sonuçta Formula 1 bir yarışma." dedi.

Green yeni ön kanatları beğenmiyor.

"Ön kanat gerçekten çok basit ve en büyük sorun bu. Hava akışını yönetemiyoruz ve gerçekten çok dağınık."

"Aynı zamanda çok büyük ve estetik anlamda hoş değil. Daha yeni ve heyecan verici bir şey olmalıydı. Yeni nesli heyecanlandırmalıyız. Aksi takdirde bu spor uzun süre burada kalmayacak. 2021 kurallarında maalesef bu yok. Kimse heyecanlanmıyor. Sahi, Adrian Newey'in çizdiği konseptlere ne oldu?"

"Ayrıca araca yerleştirmemiz gereken parçalar için minimum araç ağırlığı çok düşük. Yani gelecek yıl ağırlık sınırının çok üstüne çıkacağız. Bu araçları sürmek harika olmayacak."