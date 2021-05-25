Graham Stoker - FIA başkanlığı için ilerleyen sessiz devrimci

Graham Stoker motor sporlarında adını bile duymadığınız en güçlü isim. 2009 yılından bu yana Jean Todt’un Spordan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak sağ kolu olarak Stoker, küresel motor sporları yönetim olan FIA'yı modernize ediyor ve sporu dünya çapında geliştirmek için programlar yapıyor.

Onlarca yıldır sporun merkezinde yer alıyor; Dünya Motor Sporları Konseyi'nde önemli bir oyuncu olarak Kaza Skandalı (Singapur 2008), Casusluk Skandalı (McLaren 2007) ve 2010 Ferrari takım emri skandalı gibi yüksek profilli davalarda yer aldı ve ilk Covid şokundan sonra 2020'de sporun yeniden başlatılmasının arkasındaki itici güçlerden birisiydi.

Şimdi ise Todt istifa ederken, bu yılın ilerleyen dönemlerinde yapılacak seçimlerde FIA Başkanı olmak için aday.

Stoker, #ThinkingForward serisi için Motorsport.com'a özel olarak adaylık kararı hakkında konuştu.

Stoker, "Motor sporlarının bu salgın sırasında harika bir iş çıkardığını düşünüyorum. Bu günleri geride bırakırken, güven inşa ettiğimizden ve yatırımı geri aldığımızdan, bu salgından istikrarlı bir şekilde çıktığımızdan emin olmak istiyorum."

"Aynı zamanda karşı karşıya olduğumuz bu zorluklardan bazılarıyla başa çıkıyoruz. Yani, aktarma organlarıyla ilgili tüm mesele, hangi yakıtları kullanmamız gerektiği gibi konuları fırsata çevirmeye çalışıyoruz. Sanırım özünde bir fark yaratmayı denemek istiyorum. Ve sanırım bu konuda yeteneklerim var."

"Motor sporlarında çok önemli kararlarda yer aldım ve gerçekten detaylı bilgiler edindim; İki defa Concorde anlaşması görüşmelerinde yer aldım, Dünya Ralli Şampiyonası'nı yeniden müzakere ettim, Formula E'de yeni bir şampiyona kurduk, yani defalarca bunları yaptık. Ve bu deneyimi kullanmak istiyorum." dedi.

Stoker’ın yarışlara olan ilgisi çocukken başlamış. Stoker, "12 yaşındayken Autosport okuyordum.” diyerek o günleri hatırlıyor.

Araba kullanmakla ilgileniyordu, ancak yarışmayı arzulayan birçok gibi nihai bariyerle, engelleyici maliyetlerle, karşılaştı. Bu ona sporu daha erişilebilir hale getirmek için ömür boyu bir istek verdi ve son 12 yıldaki enerjisinin çoğunu, 146 ülkedeki kulüplerle birlikte daha ulaşılabilir etkinlikler düzenlemeye harcadı. Bu kapsamda FIA Women in Motorsport etkinliğine büyük önem verdi.

Avukatlık kariyerinin yanı sıra İngiltere'de spor yönetimine girdi. Britanya Touring Car Championship'te beş yıl daimi hakemlik yaptıktan sonra RAC Motor Sporları Konseyi'nin başkanı oldu ve 2000’de ülkedeki yarışı 'ülke fuarına' benzeten o zamanki FIA Başkanı Max Mosley ve Bernie Ecclestone'un tehdidi karşısında Britanya Grand Prix'sini kurtarmada önemli rol oynadı.

Stoker, yarışa 120.000’den fazla F1 taraftarının erişimini iyileştirmek için 2002'ye kadar yeni yol inşa edilmesi konusunda ulusal ve bölgesel hükümetle birlikte çalıştı. Stoker daha sonra bir F1 hakemi oldu ve FIA Dünya Motor Sporları Konseyi’ne katıldı. Bu, 2009 seçimlerinde Max Mosley'in geri adım atmasından sonra, FIA'nın tüm koridorlarını bilen Spor Yardımcısı olarak bir çalışma arkadaşı arayan Todt ile temasa geçmesine neden oldu.

Stoker, "O aşamada, Uluslararası Mahkemedeydim, FIA'da yargıç olarak, dopingle mücadele panelini yönetiyordum ve Formula 1 hakemi olacaktım. Dünya Konseyi'ni ve dünyanın dört bir yanında faaliyet gösterdiğimiz 146 ülkedeki kulüpleri tanıyordum. Yani Jean'in takımına bunu kazandırdım. Jean kendi jenerasyonunun en iyi yöneticilerinden biri olarak kabul edildi. Ona kulüplerin bilgisini, FIA'nın bilgisini getirdim. Birlikte çalıştık ve gururla söylemeliyim ki ekibiyle üç kez seçildim. Gerçekten çok ilginç bir dönem oldu." dedi.

Stoker, spordan sorumlu başkan yardımcısı olarak bu kez beş yıldır FIA Pilotlar Komisyonu'nun başkanlığını yürüten dokuz kez Le Mans 24 Saat galibi Tom Kristensen'i seçti.

Peki Stoker, FIA'nın modern motor sporlarındaki rolünü nasıl görüyor ve sporun büyümesine nasıl yardımcı olabileceğini düşünüyor?

"Sadece güvenli ve gerçek bir spor organize etmek değil, aynı zamanda sporu büyütmek, dünyanın dört bir yanında yeni yetenekler aramak, politika tartışmalarının bazılarını yönlendirmek ve gelişmiş mühendisliğiyle benzersiz bir sektör oluşturmak. Modern bir Uluslararası Federasyonun yapması gereken şeyler. Sadece bu değil, mobilite ayağımız dünyadaki tüm sürücülere ulaşıyor. Yani, 146 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Politika kararlarını yönlendirmekle çok ilgileniyorum.”

Stoker, Todt’un 12 senelik FIA başkanlığı dönemini federasyonu modernize etmeye odaklanan bir "Sessiz Devrim" olarak nitelendiriyor.

Stoker, "Başardıklarımıza baktığımızda, gerçekten onu kural koyucu bir kurumdan modern bir Uluslararası Federasyon’a dönüştürdü; dünya çapında büyük programlarla kulüplerimizi geliştirdik, kulüplerimizi destekledik, daha güçlü hale getirmek için çalışmalar yaptık. Etkinlikler düzenlemek bizim temel işimiz. Tüm bunların asıl amacı güvenli ve gerçek etkinlikler düzenlemek, aynı zamanda dünya çapında yetenekleri tespit etmeye çalışmak için motor sporları programlarındaki kadınlarla diğer kapsayıcılık alanlarına, taban programlarına geçmek. Tutkulu olduğum bir şey, örneğin STEM eğitimi sunmada üstlendiğimiz rol ve sosyal sorumluluk.” dedi.

Stoker'ın evinde bir simülasyonu bulunuyor. Stoker, "Le Mans'da sürmeyi seviyorum" diyor ve spor için yeni bir sınır olarak e-spor ve sim yarışlarını geliştirmeye kendini adadığını söylüyor. Yakın dönemde Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin eSpor yarışlarını programına dahil etmeyi değerlendirdiğini söylemesiyle bu konu önem kazandı.

Stoker, "Bu bir noktada olimpiyat oyunlarına doğru ilerleyecek. Bu çok heyecan verici" dedi. Fakat ona en çok hitap eden şey erişebilir olması. Stoker, "Onu dünyanın dört bir yanına götürebilirsiniz, Afrika'ya götürebiliriz, Asya'ya, her yere götürebiliriz. Bu simülatörleri her yere götürebilir ve gençleri çekmeye ve sporumuza sokmaya çalışabiliriz. Bu muhteşem bir şey, sporumuzun bir parçası ve onu büyüteceğiz. Daha da güçlenecek." dedi.

Gerçek motor sporları için geleceğe gelince, birçok açık tehdit ve fırsat var. Stoker, eskiden asıl zorluğun güvenlik olduğunu, güvenliğin sorun olmaya devam ettiğini ancak artık sürdürülebilirliğin en büyük zorluk haline geldiğini düşünüyor.

Stoker, "Sporumuzu korumak için harekete geçmeliyiz. Şuanda %50'den fazla verimli hale dönüşen Formula 1 motoru gibi bir hikayemiz var. Daha önce kimse bu kadar verimli bir motor üretemedi. Hızlı şarj ve pil teknolojisiyle Formula E’de neler yaptığımıza bakın. Sanırım hidrojen gelecek. Geçen yıl Le Mans'daki gösteri arabasıyla hidrojenin geleceğimizin büyük bir parçası olacağını gördük. Bence büyüleyici olan bir diğer şey ise e-yakıtlar ve atmosferden karbon yakalama ve güneş enerjisi ile motorlarımızda yakabileceğimiz sentetik bir yakıt yaratma yeteneği. Ne zaman motoru çalıştırsak iklim değişikliğine yardım ediyor olurduk. Yani, bir sürü fırsat var.”

"Yine birliktelik fikri ile dünyanın dört bir yanına ulaşmak. Kendi deneyimlerimde yarışmaya devam etme konusunda yaşadığım sorunlar nedeniyle, dünya çapında yeteneği olan herkesin bir yarış aracına, herhangi bir bağlantısı olmadan, sadece yetenek yoluyla ralliye veya yarışa girme fırsatı elde etmesini istiyorum. Bence bu gerçek bir hedef. Bu zorluklar orada, ama sanırım onlarla başa çıkabiliriz. Bence bu bir fırsat zamanı. Ve bazı çözümleri sunarak buna dahil olmayı çok isterim.” dedi.

FIA başkanlık seçimleri, 2021 sonunda FIA Genel Kurulu ve Aralık ayında ödül töreninden önce yapılacak. Şimdiye kadar adaylığını duyuran diğer isim eski ralli pilotu Muhammed Bin Sulayem oldu.