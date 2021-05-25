Graham Stoker, FIA Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı

İngiliz bir avukat olan Stoker, Motor Sporları Birliği'nin eski başkanı ve 2004'ten beri FIA'nın Dünya Motor sporları Konseyi'nde yer alan üyelerden bir tanesi.

2012 FIA seçimlerinden bu yana, FIA Spor Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Stoker, görev süresi bu yıl sona erecek olan FIA Başkanı Jean Todt ile yakından çalışmıştı.

Stoker, Jean Todt'dan sonraki dönem için yeni ve deneyimli bir ekip oluşturmuş durumda. Bu kapsamda spordan sorumlu başkan yardımcısı olarak beş yıldır FIA Pilotlar Komisyonu'nun başkanlığını yürüten dokuz kez Le Mans 24 Saat galibi Tom Kristensen'i seçti.

Ayrıca Belçikalı Thierry Willemarck Mobilite'den Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak ve Yeni Zelandalı Brian Gibbons da FIA Senato Başkanı olarak görev alacak.

Kristensen son derece başarılı bir spor otomobil kariyerine sahipti. Tarihte Le Mans'ı en çok kazanan isim oldu ve 2014'te emekli olmasının ardından, 2016'nın başında FIA'nın Pilotlar Komisyonu'nun başkanı olarak görev yapmaya başladı.

Tom Kristensen with Zak Brown, Executive Director, McLaren Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Adaylığını 'herkes için FIA' sloganıyla başlattığını duyuran Stoker, "FIA ve Üye Kulüplerimizin spor ve mobilitenin tüm yönleri, yeni çıkan ulaşım ve enerji trendleri üzerinde küresel bir etkiye sahip olmasını istiyorum.

"Başkan Jean Todt'un son 12 yılda yaptığı mükemmel çalışmayı temel alıyoruz. Üyelerimize destek vermek adına pek çok FARKLI yenilikçi program ve kaynak sunacağımız için gurur duyuyoruz."

"Kulüplerimizi güçlendirmek ve FIA'yı güçlü, saygın ve etkili bir uluslararası organizasyon haline getirmek için yaptığımız katkıdan memnunum. Organizasyonu daha da güçlü kılmak için bu temeli daha da güçlendirmeye devam ediyoruz."

FIA Başkanlığı seçimleri Aralık ayında yapılacak ve şu ana kadar adaylığı açıklayan tek isim eski ralli pilotu Muhammed ben Sulayem'di.