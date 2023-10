Graham Hill'in F1 kupaları açık artırmaya çıkıyor

Tanınmış müzayede evi RM Sotheby's, bu türden bir ödülün ilk kez halka açık satışa sunulduğunu ve FIA ödülünün 25.000 £ ile 35.000 £ arasında bir değere sahip olacağını tahmin ediyor.

Hill'in Bourne merkezli BRM takımı için yarışırken Jim Clark'a karşı sezon boyunca kazandığı zaferi ödüllendiren kupası, ilk kez bir İngiliz sürücünün bir İngiliz otomobili sürerken F1 tacını kazandığını göstermesi nedeniyle de oldukça özel.

Bu ödül; özel Hill ailesi hatıra koleksiyonundan satışa sunulan pek çok ödülden sadece biri. Satışa sunulan diğer koleksiyon ürünlerinden biri olan 1972 Le Mans 24 Saat yarışının kazanan ödülü de 20.000 £ ile 30.000 £ arasında fiyatla satılıyor.

Daha sonra Monako GP'yi beş kez ve 1966'da Indianapolis 500'ü kazanan 43 yaşındaki Hill; Le Mans 24 Saat'i Matra MS670 ile kazanmış ve tarihte 'Triple Crown'u elde eden ilk isim olmuştu.

Bu ayın başlarında RM Sotheby's, 1992 F1 dünya şampiyonu Nigel Mansell için özel koleksiyonundan 320'den fazla parçayı açık artırmaya çıkarırken 2 milyon sterlinden fazla para toplamıştı.

Önümüzdeki ay Las Vegas'ta yapılacak yapılacak ve F1'in buraya dönüşüyle aynı zamana denk gelecek olan açık artırmada; Lewis Hamilton'ın Macaristan GP'sini kazandığı 2013 Mercedes W04'ü de satışa sunulacak. Araca verilecek tekliflerin 12 milyon sterline kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Jim Clark, 1st position, on the podium with his winners' trophy alongside teammate Graham Hill, 2nd position, with his pole position trophy Photo by: David Phipps

RM Sotheby's'in 4 Kasım'daki Londra satışında açık artırmaya çıkaracağı diğer Hill bağlantılı ürünler arasında, Hill'in Indy 500'ü kazanmak için bankaya yatırdığı 12.500 dolarlık çek de var. Neredeyse altmış yıl sonra, üzerindeki yazıların durduğu kağıda 400 sterlinden fazla teklif olması beklenmiyor.

Hill'e ikinci şampiyonluğunu ve o yılın başlarında Clark'ın ölümünün ardından takıma liderlik ederken Lotus'a üçüncü takımlar şampiyonluğunu kazandıran 1968 Meksika GP'si birincilik ödülünün 25.000 £'a satılacağı tahmin ediliyor. Ancak 1969 Monaco GP galibinin ödülü, Hill'in üst düzey 14 galibiyetinden sonuncusu olduğundan; bu rakamı iki katına çıkarabilirdi.

Ünlü lacivert ve beyaz Hill renkleriyle süslenmiş kaskının tahmini değeri 30.000 £, tulumlarının değeri ise 12.000 £ olarak tahmin ediliyor.

En merak edilenler arasında 'Freedom of City of London' sertifikası (350 £) ve Hill'in 1971'de kendisine hediye edilen 'This is Your Life' kitabının kopyası (2000 £) var.

Lord Mountbatten'in; sürücünün 1975'teki ölümünün ardından Hill'in eşi Bette'e yazdığı ve kendisine şövalyelik unvanı verildiğini belirten mektubun 550 sterline alıcı bulacağı tahmin ediliyor.