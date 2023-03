GPS verileri, Verstappen'in Suudi Arabistan GP yarışı için neyi işaret ediyor?

Bahreyn'de kazanan Verstappe'in üç antrenman seansı sonrasındaki kümülatif avantajı 1.3 sn civarındaydı.

Red Bull pilotu, sıralamaların ilk seansında takım arkadaşı Sergio Perez'den 0.483 sn daha hızlıydı ancak 2. seanstayken 10. virajda bir sorun yaşayıp yavaşladı.

Pite döndükten sonra aracından inen Verstappen, böylece 2021 Soçi yarışından sonra ilk defa bu kadar erken bir şekilde sıralamaları bırakmış oldu.

Verstappen böylece, geçen sene gerçekleştirilen Belçika ve İtalya GP'lerinde olduğu gibi bugünkü yarışta gerilerden yükselmeye çalışacak.

Cidde'de arıza yaptıktan hemen sonra medyaya yaptığı konuşmadaki iyimser tavrına bakılırsa, Verstappen başka bir etkileyici yükselişin fazlasıyla mümkün olduğuna inanıyor.

Verstappen, 15 galibiyet kazandığı 2022'de ilk zaferini Charles Leclerc ile verdiği DRS mücadelesinin ardından Suudi Arabistan'da almıştı. Güncellenen Honda motorunun Ferrari karşısındaki gücü, Verstappen'in galibiyetinde etkin rol oynamıştı.

Bahreyn'de ise bu durum tersine dönmüş gibiydi. Daha hafif RB19 yavaş virajlardan çıkışta daha gğçlü olsa da düzlük sonunda SF-23 daha hızlıydı.

Bu yüksek hız ve Sakhir pistinin aşırı zorlayıcı yapısı, Ferrari'nin lastik aşınma seviyesinin yüksek olmasına neden olmuştu. Bu yüzden bu hafta sonu Ferrari pilotlarının güçlü olması bekleniyordu.

Ancak Cumartesi günü yapılan sıralamalarda elde edilen GPS verileri, Red Bull'un gücünü ortaya çıkardı ve rakiplerinden daha güçlü olduğunu kanıtladı.

Verstappen'in sıralamaların birinci seansında elde ettiği 1:28.761'lik derecesi bile sıralamaların 3. en hızlı tur zamanı oldu. Hollandalı sürücü, o turunda birinci virajdan önce 332km/s hıza ulaşmıştı. Aynı yerde Perez 328, Leclerc 326 km/s hıza ulaşabildi. Mercedes'ten Russell da Leclerc'e çok yakındı.

Fernando Alonso, aşırı sürtünmeye sahip AMR23'ü ile ancak 318 km/s hıza ulaşırken ilginç bir şekilde, Aston, Ferrari ve Mercedes, 4. virajdan 10. viraja kadar yer değiştiriyor. RB19 düzlükte güçlü olmasının ödünlerini burada veriyor.

Ancak Red Bull arka düzlükte 337 km/s hıza ulaşarak kayıplarını telafi ediyor. Aynı yerde Ferrari, Mercedes ve Aston çok geride kalıyor.

Perez pole turunda zorlu 22. virajda güçlü olsa da turun devamındaki virajlarda düzlük hızının bedelini ödüyor ve Ferrari ile Aston Martin yeniden öne çıkıyor.

Benzer şekilde Red Bull, son viraja girerken ulaşılamıyor. Perez viraja en çok hız taşıyan isim olsa da virajdan çıkarken hızlanmada Alonso ön plana çıkıyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, others practice their start procedures at the end of FP2

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images