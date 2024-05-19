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Formula 1 Emilia Romagna GP
Analiz

GPS verileri, Verstappen'in Imola pole pozisyonu hakkında neyi gösteriyor?

Max Verstappen, Ayrton Senna'nın rekorunu yakaladığı art arda sekizinci Formula 1 pole pozisyonunda, Imola Q3'ün son turlarının GPS verilerine göre Haas sürücüsü Nico Hulkenberg'den aldığı hava koridoruna çok şey borçlu.

Alex Kalinauckas
Alex Kalinauckas
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull takım patronu Christian Horner'ın 2023 Abu Dhabi Grand Prix'sine kadar uzanan pole pozisyonu serisinden dolayı kendisini tebrik ettiği sırada Verstappen, Cuma günkü antrenmanlarda kaçış alanına yaptığı birkaç ziyaretin ardından içinde bulundukları zor durumu nasıl tersine çevirdiklerini düşünmek zorunda kaldı.

RB20'sinden indikten sonra Verstappen, "şu ana kadar gerçekten zor bir hafta sonu" olarak nitelendirdi.

1. antrenman seansına Ferrari'den Charles Leclerc liderlik etmişti. Sergio Perez'in 3. antrenman sonundaki kazası Oscar Piastri'nin lider olarak tamamladığı seanstaki gerçek görüntüyü gizlerken, Ferrari favori gibi görünüyordu.

Ancak McLaren yükselirken kırmızı ev sahibi takım soldu ve Piastri ile Lando Norris, Verstappen'in antrenman sıkıntılarına rağmen yükseldiği sıralamalarda onun en yakın rakibi oldular.

Bu nedenle, sıralama turlarında bu üç sürücünün GPS verilerini inceledik. Bu üçlü, son Q3 turlarında pist üstünde Ferrari pilotlarının gerisindeydi.

Veriler, hızlı turunu ikinci hızlı turlarını Q3'ün son bölümünde atan pilotların öncesinde atan Haas pilotu Hulkenberg'in Verstappen'in pole zamanına ciddi katkı sağladığını gösteriyor.

Son viraj Rivazza 2'den Tamburello şikanının fren noktasına kadar, yani temelde ilk viraja kadar, Verstappen Norris'e 0.165sn ve Piastri'ye 0.192sn fark attı.

DRS açıkken en yüksek hızlarına ulaştıklarında, Verstappen Norris'e 4.3mph ve Piastri'ye 5mph fark atıyor. İlk Q3 denemesinde Verstappen'in burada ulaştığı en yüksek hız 208.8mph iken, son denemesinde 211.3mph olarak ölçüldü.

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Piastri buradan yani Tamburello'dan Verstappen ve Norris'e karşı en büyük farkla yani 0.269sn geride çıkıyor. Ancak daha iyi bir çıkış, Piastri'nin Villeneuve şikanına kadar farkı biraz kapatması anlamına geliyor. Ancak yine de o bölümde Verstappen daha hızlıydı ve Piastri 0.170 sn gerideydi.

Tosa'da, Piastri'nin keskin virajda daha fazla hıza sahip olması, Piratella'ya giden yokuşta hem Verstappen'i hem de Norris'i geçmesiyle karşılığını veriyor ve Piastri burada Verstappen'in 0.165sn arkasına kadar geliyor.

Piastri tepeden inişte biraz zaman kazansa da, bu bölümde Verstappen'in 0.216sn ileride yer alıyor.

Acque Minerali'de Piastri, Verstappen'in onda ikisinin altına iniyor ancak Hollandalı pilot Variante Alta şikanını geçerek önceki avantajını geri kazanıyor. Ancak Rivazza 1'e inişte biraz zaman kaybedince Piastri ile fark 0.194sn'ye düşüyor.

Turuncu araçlara kıyasla her düzlükte - Hulkenberg'in başka yerlerde yardımı olmasa bile - veriler, Verstappen'in daha yüksek bir son hıza çıkabildiğini gösteriyor.

Ancak son virajlarda, Norris'in Rivazza 2'nin ortasında bir düzeltme yapan Piastri'ye kıyasla daha yumuşak ilerlemesi, onu çizgiye doğru ilerlerken diğer iki yarışmacıyla neredeyse aynı seviyeye getiriyor. Norris burada diğer MCL38'in sadece 0.017s gerisinde kalıyor.

Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yine de bu kritik noktada Verstappen'in Hulkenberg'den aldığı hava koridoru çok önemli hale geliyor çünkü dünya şampiyonunun rüzgarlı Rivazza 2'de kayması momentum kaybına neden oluyor ve Piastri bitiş çizgisinde 0.074 sn ile yaklaşıyor.

Verstappen'in turun başındaki ana düzlük kazancıyla arasındaki fark: Piastri için 0.118s'lik bir kayıp.

Piastri'nin Q1'de Kevin Magnussen'i engellediği için bugünkü yarışa beşinci sırada başlayacağı düşünüldüğünde, artık Norris'in Verstappen'e göre 1. viraj ve bitiş çizgisi farklarına bakmak lazım.

Miami GP galibi Norris'in Hulkenberg'in hava koridorundan faydalanan Verstappen'e karşı kaybı mı? 0.074sn...

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