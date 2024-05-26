GPS verileri, Piastri'nin kaçan Monako pole pozisyonu için ne diyor?

Piastri, Monte-Carlo'da Leclerc'in pole pozisyonu için en yakın rakibi oldu ancak ev sahibi kahraman bu ünlü cadde pistinde dört yıl içinde üçüncü pole pozisyonunu elde ederken Piastri 0.154s geride kaldı.

Q3'teki en iyi ve son turlarının başlangıcında, GPS verileri Leclerc'in Piastri'den 1.9mph daha iyi başladığını gösteriyor.

Ste Devote boyunca Leclerc, Piastri'ye 0.06s fark atıyor ve Massenet tepesinde bu farkı 0.14s'ye çıkarıyor, ardından McLaren, Mirabeau'ya doğru ilerlerken Ferrari'nin avantajını neredeyse siliyor.

Ancak burada Piastri yokuş aşağı sağ viraja Leclerc'ten 3.7 mil daha hızlı girmenin bedelini ödüyor; frenlemede neredeyse 0.2 sn kaybediyor ve Loews virajına doğru daha da yokuş aşağı inen kısa koşuda telafi etmeden önce çıkışta tekerlekleri patinaja düşüyor.

Piastri'nin son turdaki en büyük kaybı burada yaşanıyor, çünkü çıkışta Leclerc 0.23 sn fark açıyor. Piastri, Mirabeau ve Portier'in altındaki sağ virajda daha iyi bir sürüşle kendini toparlayabiliyor.

Leclerc, Nouvelle şikanı için neredeyse 0.1 sn farkla fren yapıyor. Piastri burada iç tarafta bariyerlere biraz fazla yaklaşıyor ve ardından kompleksin hızla gelen ikinci kısmında hafifçe direksiyon hamlesi yapıyor. Bu da çıkışta ve Ferrari'nin yine üstün olduğu Tabac'a doğru ilerlerken zaman kaybettiği manasına geliyor.

Ama Piastri biraz daha uzun süre gazda kalıyor. Leclerc'in Yüzme Havuzu'nun ikinci bölümünde bordürlere vurması ve sorun yaşaması Piastri'nin tekrar yakalamasını sağlıyor. İkili Rascasse'a sadece 0.013s farkla varıyor.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ancak burada Piastri kritik bir ivme kaybediyor ve bu durum son virajda da tekrarlanıyor ve pit düzlüğüne girerken 0.135s'lik bir fark oluşuyor. Bu da çizgide 0.154s'lik bir farkla sonuçlanıyor.

Piastri sıralama sonrası basın toplantısında son turuyla ilgili olarak "Sanırım 5. viraj [Mirabeau] ve 10. viraj, tünelden sonraki şikan, en iyi olduğum virajlar değildi."

"Bence turun geri kalanı oldukça sağlamdı, sadece o iki virajda biraz zorlandım."

"Pole pozisyonu için yeterli olur muydu, emin değilim. Evet, yani benim için şunu yapsaydım demek oldukça anlamsız. Max birkaç hafta önce bunu çok iyi özetledi."

"Tekrar etmeyeceğim ama iyi bir benzetme ve bence herkes aynı şeyi söyleyebilir. Yani, evet, genel olarak oldukça mutluyum."

"Q3'teki ilk turumun ikinci yarısını ve ikinci turumun ilk yarısını alsaydınız yeterli olurdu. Ama evet, sadece sonda birkaç hata yaptım." demişti.