Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Monako GP
Analiz

GPS verileri, Piastri'nin kaçan Monako pole pozisyonu için ne diyor?

McLaren pilotu Oscar Piastri, Ferrari pilotu Charles Leclerc'e karşı Monako Grand Prix sıralama turunda aldığı mağlubiyetin "sonunda yaptığı birkaç hatanın" pişmanlığını yaşadı ve bu durum turunun GPS verilerinde vurgulandı.

Alex Kalinauckas
Alex Kalinauckas
Oscar Piastri, McLaren MCL38

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Piastri, Monte-Carlo'da Leclerc'in pole pozisyonu için en yakın rakibi oldu ancak ev sahibi kahraman bu ünlü cadde pistinde dört yıl içinde üçüncü pole pozisyonunu elde ederken Piastri 0.154s geride kaldı.

Q3'teki en iyi ve son turlarının başlangıcında, GPS verileri Leclerc'in Piastri'den 1.9mph daha iyi başladığını gösteriyor.

Ste Devote boyunca Leclerc, Piastri'ye 0.06s fark atıyor ve Massenet tepesinde bu farkı 0.14s'ye çıkarıyor, ardından McLaren, Mirabeau'ya doğru ilerlerken Ferrari'nin avantajını neredeyse siliyor.

Ancak burada Piastri yokuş aşağı sağ viraja Leclerc'ten 3.7 mil daha hızlı girmenin bedelini ödüyor; frenlemede neredeyse 0.2 sn kaybediyor ve Loews virajına doğru daha da yokuş aşağı inen kısa koşuda telafi etmeden önce çıkışta tekerlekleri patinaja düşüyor.

Piastri'nin son turdaki en büyük kaybı burada yaşanıyor, çünkü çıkışta Leclerc 0.23 sn fark açıyor. Piastri, Mirabeau ve Portier'in altındaki sağ virajda daha iyi bir sürüşle kendini toparlayabiliyor.

Leclerc, Nouvelle şikanı için neredeyse 0.1 sn farkla fren yapıyor. Piastri burada iç tarafta bariyerlere biraz fazla yaklaşıyor ve ardından kompleksin hızla gelen ikinci kısmında hafifçe direksiyon hamlesi yapıyor. Bu da çıkışta ve Ferrari'nin yine üstün olduğu Tabac'a doğru ilerlerken zaman kaybettiği manasına geliyor.

Ama Piastri biraz daha uzun süre gazda kalıyor. Leclerc'in Yüzme Havuzu'nun ikinci bölümünde bordürlere vurması ve sorun yaşaması Piastri'nin tekrar yakalamasını sağlıyor. İkili Rascasse'a sadece 0.013s farkla varıyor.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ancak burada Piastri kritik bir ivme kaybediyor ve bu durum son virajda da tekrarlanıyor ve pit düzlüğüne girerken 0.135s'lik bir fark oluşuyor. Bu da çizgide 0.154s'lik bir farkla sonuçlanıyor.

Piastri sıralama sonrası basın toplantısında son turuyla ilgili olarak "Sanırım 5. viraj [Mirabeau] ve 10. viraj, tünelden sonraki şikan, en iyi olduğum virajlar değildi."

"Bence turun geri kalanı oldukça sağlamdı, sadece o iki virajda biraz zorlandım."

"Pole pozisyonu için yeterli olur muydu, emin değilim. Evet, yani benim için şunu yapsaydım demek oldukça anlamsız. Max birkaç hafta önce bunu çok iyi özetledi."

"Tekrar etmeyeceğim ama iyi bir benzetme ve bence herkes aynı şeyi söyleyebilir. Yani, evet, genel olarak oldukça mutluyum."

"Q3'teki ilk turumun ikinci yarısını ve ikinci turumun ilk yarısını alsaydınız yeterli olurdu. Ama evet, sadece sonda birkaç hata yaptım." demişti.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Mercedes, son güncellemesiyle ön kanadındaki ince parçadan vazgeçti
Sonraki haber McLaren, pole pozisyonunda olmasa da galibiyet şansı olduğuna inanıyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Alex Kalinauckas
Daha fazlası
Alex Kalinauckas
Özel içerik: F1 yarış yasağı riski altında yarışmak nasıl bir şey?

Özel içerik: F1 yarış yasağı riski altında yarışmak nasıl bir şey?

Formula 1
Monako GP
Özel içerik: F1 yarış yasağı riski altında yarışmak nasıl bir şey?
Ferrari, sıralamalarda motor gücünde sorun mu yaşıyor?

Ferrari, sıralamalarda motor gücünde sorun mu yaşıyor?

Formula 1
Ferrari, sıralamalarda motor gücünde sorun mu yaşıyor?
GPS verileri, Verstappen'in Imola pole pozisyonu hakkında neyi gösteriyor?

GPS verileri, Verstappen'in Imola pole pozisyonu hakkında neyi gösteriyor?

Formula 1
Emilia Romagna GP
GPS verileri, Verstappen'in Imola pole pozisyonu hakkında neyi gösteriyor?
Oscar Piastri
Daha fazlası
Oscar Piastri
Piastri: "Birinci de olabiliriz onuncu da"

Piastri: "Birinci de olabiliriz onuncu da"

Formula 1
Monako GP
Piastri: "Birinci de olabiliriz onuncu da"
Piastri, McLaren'in şampiyonluk savaşı verebileceğine inanıyor

Piastri, McLaren'in şampiyonluk savaşı verebileceğine inanıyor

Formula 1
Monako GP
Piastri, McLaren'in şampiyonluk savaşı verebileceğine inanıyor
Emilia-Romagna GP: Uzun tur verileri Red Bull, Ferrari ve McLaren hakkında neler söylüyor?

Emilia-Romagna GP: Uzun tur verileri Red Bull, Ferrari ve McLaren hakkında neler söylüyor?

Formula 1
Emilia Romagna GP
Emilia-Romagna GP: Uzun tur verileri Red Bull, Ferrari ve McLaren hakkında neler söylüyor?

Son Haberler

Perez, Magnussen'in ceza almamasına şaşırdı

Perez, Magnussen'in ceza almamasına şaşırdı

F1 Formula 1
Monako GP
Perez, Magnussen'in ceza almamasına şaşırdı
Russell: "Tuhaf bir yarıştı"

Russell: "Tuhaf bir yarıştı"

F1 Formula 1
Monako GP
Russell: "Tuhaf bir yarıştı"
Ocon, Gasly ile kazası nedeniyle 10 sn (5 sıra grid) cezası aldı

Ocon, Gasly ile kazası nedeniyle 10 sn (5 sıra grid) cezası aldı

F1 Formula 1
Monako GP
Ocon, Gasly ile kazası nedeniyle 10 sn (5 sıra grid) cezası aldı
Sainz: "Takım için harika bir gündü"

Sainz: "Takım için harika bir gündü"

F1 Formula 1
Monako GP
Sainz: "Takım için harika bir gündü"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye