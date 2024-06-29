GPS verileri, McLaren'in Verstappen'i yenme şansı hakkında bize ne söylüyor?
Avusturya sprint sıralamadaki kıyasıya pole mücadelesi McLaren'e umut veriyor, ancak Red Bull'un üstesinden gelinmesi gereken önemli güçlü yönleri var
Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, and Lando Norris, McLaren F1 Team, arrive in Parc Ferme after Sprint Qualifying
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Max Verstappen ve Lando Norris'i Avusturya Grand Prix sprint sıralama turlarında 0.093 saniye ayırdı ve ikili bir kez daha ön sırada start alacak.
İkili tek SQ3 turları boyunca onda ikiden daha az bir farkla ayrılırken, aralarındaki fark sadece viraj ortası safhasında arttı ve McLaren'in viraj dışındaki üstün çekişi aradaki farkı açmak yerine sadece hafifletebildi.
GPS verilerine bakıldığında, Barselona'daki sıralama mücadelesine benzer bir model ortaya çıktı, ancak bu sefer Norris Verstappen'i geçemedi.
İspanya'da olduğu gibi, Verstappen fren bölgesine daha fazla hız taşıdı; Red Bull yavaşlamadan önce Norris'in McLaren'inden yaklaşık 3-4 kilometre daha hızlıydı. Ancak Norris frenlerde daha az hız kaybetti ve sonuçta virajda biraz daha fazla yol aldı.
McLaren'in arkasındaki çekiş gücü de daha güçlü görünüyor ve Norris'in viraj çıkışlarında kaybettiği zamanın büyük kısmını geri kazanmasını sağlıyor. Norris 1. virajdan sonra tepeye çıkarken aralarındaki farkı 0.013s'ye kadar düşürdü ancak Red Bull'un daha yüksek son hızı, Verstappen'in tepenin yaklaşık üçte ikisinde Norris'in hızıyla örtüşmesini sağladı.
Saatte 317 kilometre hız civarında Norris'in hızı tükenmeye başlarken, Verstappen fren pedalına basmadan önce hız göstergesinin yükselmesini sağlayabildi. Bu durum 3. ve 4. virajlar arasındaki bir sonraki düzlükte de devam etti; Norris tepenin üstündeki düzlüğün ortasında zamanı geri kazandı ama tamamını değil ve bu iki sürücü arasındaki tur farkını artıran küçük parçaların kaynağıydı.
Lando Norris, McLaren MCL38
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Bu birkaç faktöre bağlı olabilir: Mercedes'in güç aktarma organlarının daha erken maksimuma ulaşması, Red Bull'un düzlüklerdeki gelişmiş DRS etkisi veya sadece bir vites meselesi.
Aynı şekilde, McLaren'in kısa yarıçaplı virajlardaki marjinal yüksek hızı, aracın düşük hızlarda daha fazla yere basma kuvvetine sahip olmasıyla veya sert yaylı Red Bull'a karşı daha güçlü uyumuyla açıklanabilir.
Virajlar biraz daha akıcı olduğundan ve Red Bull'un orta-yüksek hız performansına yönelmesine izin verdiğinden, turun ikinci yarısında fark biraz daha açılıyor.
Yine McLaren viraj çıkışlarında genel olarak daha iyi, ancak Verstappen 9. virajda gaza daha sert basarken Norris biraz daha kararsız kalıyor. Oscar Piastri'nin turunu dikkate aldığımızda, Avustralyalı pilotun sondan bir önceki virajda takım arkadaşına göre biraz daha kararlı olsa da, verilerdeki gaz izinin tam olarak 'düzgün' olmadığını görüyoruz.
Bunun hafta sonunun geri kalanı ya da en azından sprint yarışı için anlamı, Verstappen'in ikinci ve üçüncü sektörleri kullanarak rakiplerinin ataklarından sıyrılması ve DRS için gereken bir saniyelik bariyeri aşması beklenebilir. Tabii ki şampiyona lideri ilk virajda iki papaya otomobilinin kıskaç hareketi yapma ihtimalini bertaraf edebilirse.
Norris ya da Piastri RB20'yi geride bırakıp liderliğe yükselirse, çekişlerinin ve enerji dağıtımını akıllıca kullanmalarının Verstappen'i kontrol altında tutabileceğini ummak zorunda kalacaklar.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Aksi takdirde, Hollandalı düzlüklerin sonundaki güçlü DRS'sinden faydalanacak ve bu da 3. veya 4. virajlarda sollama yapmak için hayati önem taşıyacak.
Üç DRS bölgesiyle bu zorlu bir mücadele olacak, dolayısıyla bu senaryodaki ilk tur McLaren zaferinin hayati bir bileşeni olacak. MCL38'in Red Bull Ring'deki en önemli sıkıntısı, Verstappen'in burada daha fazla hız taşıması nedeniyle 7. virajdaki yol tutuşu.
Bu inatçı virajın bilinçli bir şekilde düzeltilmesi McLaren'in elini güçlendirecektir ama sonuçta sürücünün güvenine bağlı. Eğer ne Norris ne de Piastri ayaklarını biraz daha erken gaza basacak kadar güçlü hissetmezlerse, Red Bull'un paçayı kurtarmasına izin verebilirler.
McLaren, kapalı park tekrar açıldığında, ideal olarak daha dar virajlarda daha yüksek minimum hızdan ödün verme pahasına, pistin daha yüksek hızlı bölümlerini biraz daha kolay idare etmek için ayarlarını değiştirebilir.
Yine, bu ilk turun nasıl sonuçlanacağına bağlı. Eğer McLaren yarışa daha yatkın bir düzene sahip olursa, hafta sonunun geri kalanına biraz daha ilgi çekici bir hava katacaktır. Ancak şimdilik Red Bull daha güçlü bir başlangıç yapmış gibi görünüyor.
Ve RB20'nin ideal ayar penceresine ulaşma konusunda genellikle daha inatçı olduğu göz önüne alındığında, Verstappen'in Cumartesi günkü aksiyona girerken daha sağlam bir pozisyonda olduğunu söyleyebiliriz.
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