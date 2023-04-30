GPS verileri Ferrari'nin güçlü ve zayıf yönleri için neleri işaret ediyor?

Ferrari, yakında SF-23'e performans getirmesini umduğu güncellemeler eklemeye başlayacak. Ancak şu ana kadar takım, hayal kırıklığı dolu sezon başlangıcının ardından ayar değişiklikleriyle Azerbaycan'da ilerleme kaydetmeyi başardı. Bu sayede Leclerc, Bakü caddelerinde iki defa pole pozisyonunu kazandı.

Ancak Leclerc, Cumartesi günü gerçekleştirilen 17 turluk sprint yarışında liderliğini korumayı başaramadı. İkinci sıradan başlayan Perez, DRS'nin yardımıyla Leclerc'i kısa sürede geçti ve zafere ulaştı. Leclerc bir süre Perez'i takip etse de sonunda damalı bayrağı 5 sn kadar geride gördü.

Leclerc, bir hafta sonunda nasıl iki kez pole pozisyonunu kazandı?

Leclerc'in her iki pole turu da şaşırtıcı olmayan bir şekilde çok benzerdi. 1. viraja doğru ilerlerken, hızın 205 mph'ye ulaştığı yerde Ferrari, Red Bull'un gerisinde kalmaya başlıyor. Max Verstappen (Cuma günü) ve Sergio Perez (Cumartesi) ilk viraja önde varıyor. Ancak Leclerc, her ne kadar apeks hızında baş edemese de sonrasındaki hızlanmayla Red Bull'la mücadele ediyor.

SF-23'ün hızlanması, ilk sektörün geri kalanı için yine koz olarak ortaya çıkıyor ve üçlüyü 3 ila 7. virajlar arasında ayrıştırıyor. Red Bull'lar kıvrımlı kale bölümünde rakipsiz olsa da, 12. virajdan itibaren son viraja kadar olan yokuş aşağı bölümde bir kez daha Leclerc yenilmez oluyor. O arada, kırmızı aracın yavaş kaldığı tek yer 15. viraj oluyor.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Sonrasında, F1 takvimindeki en uzun tam gaz geçilen bölüm başlarken Leclerc bir kez daha hızlanmada önde oluyor. 90 ile 195 mph hızla geçilen bölümde Leclerc önde olurken, düzlüğün sonunda Red Bull, 6 mph hız avantajıyla öne geçiyor.

Leclerc, Perez'le savaşmama konusunda neden haklıydı?

Leclerc, sprint yarışına çok güçlü bir başlangıç yaparak ilk virajda liderliğini korudu ve ardından, güvenlik aracı sonrasındaki yeniden startta da akıllıca bir hamleyle benzer şekilde önde kalmayı başardı. Ancak 7. turun sonunda DRS aktifleştirilince Leclerc, Perez karşısında savunmasız kaldı. Ana düzlükteki DRS alanı 2023'te 100 metre kısaltılsa da, Red Bull pilotu birinci viraj öncesinde çok rahat bir şekilde frenlemeye gelmeden liderliği alabileceği pozisyona geldi.

Leclerc, kasıtlı bir şekilde mücadele etmediğini şu sözleriyle ifade etti: "Sadece lastiklerimi canlı tutmak istedim."

Max Verstappen, ilk turda George Russell ile yaşadığı temas nedeniyle sol sidepodundan hasar alıp Leclerc'i zorlayamasa da, Ferrari pilotu Perez'i takip edemedi ve damalı bayrak sallanırken Perez'in 4.463 sn arkasındaydı.

Monakolu pilot, Perez'e geçildikten sonra DRS aralığında kalamadı. Bu yüzden turlar ilerledikçe düzlükteki hava koridoru avantajını da kaybetti. 12. turdan itibaren Leclerc'in dereceleri 1:43.646'dan 1:45.515'e kadar gerilerken Perez 1:43'lerde turlamayı sürdürdü.

Pit stopların olmadığı mini yarışta Ferrari'nin orta lastikleri daha hızlı bir şekilde aşındı. Lastikler aşındıkça, SF-23'ün pistin orta bölümündeki hız avantajı da ortadan kalktı. 13 ile 15. virajlar arasında Perez ön plana çıkarken, Leclerc'in son virajdan güçlü çıkışı da zayıfladı. Son virajdan güçlü çıkış, Leclerc'in düzlüğün çoğunda Perez ile mücadele etmesinde kritikti.

Yenilenen sprint formatı nedeniyle takımlar, lastik davranışlarını ve ömrünü tahmin etme açısından uzun sürüş testi yapamadılar. Ancak ilk olarak Bahreyn'de ortaya çıkan Ferrari'nin lastik yönetimi açısından savunmasız görüntüsü, Scuderia'yı Bakü caddelerinde bir kez daha savunmasız bıraktı.