GPS verileri Ferrari'nin güçlü ve zayıf yönleri için neleri işaret ediyor?
Charles Leclerc bu hafta sonu Azerbaycan'da iki defa pole pozisyonunu kazanırken, Cumartesi günü yapılan sprint yarışında Sergio Perez'e geçilmekten kurtulamadı. Ferrari SF-23 tek turda iyiydi ancak uzun sürüşlerde hangi alanlarda Red Bull RB19'a karşı zayıf kaldı?
Ferrari, yakında SF-23'e performans getirmesini umduğu güncellemeler eklemeye başlayacak. Ancak şu ana kadar takım, hayal kırıklığı dolu sezon başlangıcının ardından ayar değişiklikleriyle Azerbaycan'da ilerleme kaydetmeyi başardı. Bu sayede Leclerc, Bakü caddelerinde iki defa pole pozisyonunu kazandı.
Ancak Leclerc, Cumartesi günü gerçekleştirilen 17 turluk sprint yarışında liderliğini korumayı başaramadı. İkinci sıradan başlayan Perez, DRS'nin yardımıyla Leclerc'i kısa sürede geçti ve zafere ulaştı. Leclerc bir süre Perez'i takip etse de sonunda damalı bayrağı 5 sn kadar geride gördü.
Leclerc, bir hafta sonunda nasıl iki kez pole pozisyonunu kazandı?
Leclerc'in her iki pole turu da şaşırtıcı olmayan bir şekilde çok benzerdi. 1. viraja doğru ilerlerken, hızın 205 mph'ye ulaştığı yerde Ferrari, Red Bull'un gerisinde kalmaya başlıyor. Max Verstappen (Cuma günü) ve Sergio Perez (Cumartesi) ilk viraja önde varıyor. Ancak Leclerc, her ne kadar apeks hızında baş edemese de sonrasındaki hızlanmayla Red Bull'la mücadele ediyor.
SF-23'ün hızlanması, ilk sektörün geri kalanı için yine koz olarak ortaya çıkıyor ve üçlüyü 3 ila 7. virajlar arasında ayrıştırıyor. Red Bull'lar kıvrımlı kale bölümünde rakipsiz olsa da, 12. virajdan itibaren son viraja kadar olan yokuş aşağı bölümde bir kez daha Leclerc yenilmez oluyor. O arada, kırmızı aracın yavaş kaldığı tek yer 15. viraj oluyor.
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images
Sonrasında, F1 takvimindeki en uzun tam gaz geçilen bölüm başlarken Leclerc bir kez daha hızlanmada önde oluyor. 90 ile 195 mph hızla geçilen bölümde Leclerc önde olurken, düzlüğün sonunda Red Bull, 6 mph hız avantajıyla öne geçiyor.
Leclerc, Perez'le savaşmama konusunda neden haklıydı?
Leclerc, sprint yarışına çok güçlü bir başlangıç yaparak ilk virajda liderliğini korudu ve ardından, güvenlik aracı sonrasındaki yeniden startta da akıllıca bir hamleyle benzer şekilde önde kalmayı başardı. Ancak 7. turun sonunda DRS aktifleştirilince Leclerc, Perez karşısında savunmasız kaldı. Ana düzlükteki DRS alanı 2023'te 100 metre kısaltılsa da, Red Bull pilotu birinci viraj öncesinde çok rahat bir şekilde frenlemeye gelmeden liderliği alabileceği pozisyona geldi.
Leclerc, kasıtlı bir şekilde mücadele etmediğini şu sözleriyle ifade etti: "Sadece lastiklerimi canlı tutmak istedim."
Max Verstappen, ilk turda George Russell ile yaşadığı temas nedeniyle sol sidepodundan hasar alıp Leclerc'i zorlayamasa da, Ferrari pilotu Perez'i takip edemedi ve damalı bayrak sallanırken Perez'in 4.463 sn arkasındaydı.
Monakolu pilot, Perez'e geçildikten sonra DRS aralığında kalamadı. Bu yüzden turlar ilerledikçe düzlükteki hava koridoru avantajını da kaybetti. 12. turdan itibaren Leclerc'in dereceleri 1:43.646'dan 1:45.515'e kadar gerilerken Perez 1:43'lerde turlamayı sürdürdü.
Pit stopların olmadığı mini yarışta Ferrari'nin orta lastikleri daha hızlı bir şekilde aşındı. Lastikler aşındıkça, SF-23'ün pistin orta bölümündeki hız avantajı da ortadan kalktı. 13 ile 15. virajlar arasında Perez ön plana çıkarken, Leclerc'in son virajdan güçlü çıkışı da zayıfladı. Son virajdan güçlü çıkış, Leclerc'in düzlüğün çoğunda Perez ile mücadele etmesinde kritikti.
Yenilenen sprint formatı nedeniyle takımlar, lastik davranışlarını ve ömrünü tahmin etme açısından uzun sürüş testi yapamadılar. Ancak ilk olarak Bahreyn'de ortaya çıkan Ferrari'nin lastik yönetimi açısından savunmasız görüntüsü, Scuderia'yı Bakü caddelerinde bir kez daha savunmasız bıraktı.
Hamilton: "Bugün denge daha iyi olabilir"
Leclerc: "Olaylı bir yarış olmazsa kazanma şansımız düşük olacak"
Leclerc: "Yarış konusunda Red Bull bambaşka bir ligde"
Leclerc: "Yarış konusunda Red Bull bambaşka bir ligde" Leclerc: "Yarış konusunda Red Bull bambaşka bir ligde"
Leclerc: "Güvenlik aracı esnasında pistte kedi vardı"
Leclerc: "Güvenlik aracı esnasında pistte kedi vardı" Leclerc: "Güvenlik aracı esnasında pistte kedi vardı"
Sainz: "SF-23'e karşı hiç güvenim yok"
Sainz: "SF-23'e karşı hiç güvenim yok" Sainz: "SF-23'e karşı hiç güvenim yok"
Son Haberler
Bakü'de en hızlı pit stopu Red Bull yaptı
Bakü'de en hızlı pit stopu Red Bull yaptı Bakü'de en hızlı pit stopu Red Bull yaptı
Horner, Red Bull'un bu yılki gelişiminden memnun değil
Horner, Red Bull'un bu yılki gelişiminden memnun değil Horner, Red Bull'un bu yılki gelişiminden memnun değil
Marko: "Checo, Bakü'de harika bir yarış çıkardı"
Marko: "Checo, Bakü'de harika bir yarış çıkardı" Marko: "Checo, Bakü'de harika bir yarış çıkardı"
Hamilton güncellemeleri almak için artık "günleri ve haftaları sayıyor"
Hamilton güncellemeleri almak için artık "günleri ve haftaları sayıyor" Hamilton güncellemeleri almak için artık "günleri ve haftaları sayıyor"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.