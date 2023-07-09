GPS verileri, Britanya GP öncesinde McLaren için neyi işaret ediyor?

Bu, Lando Norris'in metal efektli aracıyla parladığı ve bir adım daha ileri gittiği bu hafta sonundan önce takımın Silverstone'daki en iyi Cumartesi sonucuydu.

Norris, sıralamaların 3. seansındaki son hızlı turunu tamamlamak için çizgiyi geçerken tribünlerden gelen tezahüratlarla karşılandı. Norris 1:29.861'lik derecesiyle geçici pole pozisyonuna yükseldi.

Son anlarda Max Verstappen tarafından 0.241'lik bir farkla zirveden indirilse de Oscar Piastri'nin üçüncü sırayı elde etmesi, bunun McLaren kampı için tesadüfi bir sonuç olmadığını kanıtlıyordu.

McLaren'dan Lando Norris ve Oscar Piastri sıralama sonrasında kutlama yapıyor Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Norris'in kendi evindeki pole pozisyonunu nasıl kaybetti?

Verstappen'in arka arkaya beşinci kez pole pozisyonu kazanması sürpriz bir manşet olmayabilir. Ancak GPS verileri, Norris'in Q3'teki son turlarının karşılaştırmasında ilk sektörde üstünlük sağlayabileceğini ortaya koyuyor.

Britanyalı pilot, Wellington Düzlüğü'ne giden zorlu bölümü başlatan dar sağ viraj olan Newer Village virajında RB19'lu rakibine 0.094s fark atıyor.

Verstappen kısa süre sonra bir sonraki sol virajda bunu geri alıyor ve ardından arka düzlükte ilerlerken ikiliyi ayıracak neredeyse hiçbir şey kalmıyor. Ancak Red Bull'un güçlü DRS'si Verstappen'i 196mph hıza çıkarmak için 3mph'lik bir avantaj sağlıyor.

Norris daha sonra Brooklands fren bölgesinde onda birlik bir fark kaybediyor ve turun geri kalanında Verstappen'in bir an için bile olsa önüne geçemiyor.

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren'in araçları Fotoğraf tarafından: James Sutton / Motorsport Images

İkili yerel yarış pitlerini geçip Copse'u döndükten sonra Maggotts-Becketts kompleksine girerken fark 0.1 sn civarında kalıyor. Ancak Verstappen Hangar Düzlüğü'nde marjinal bir üstünlük elde ediyor ve Red Bull'un düzlük verimliliğiyle avantajını artırabiliyor.

Stowe'un yokuş aşağı sağ virajında aradaki fark 0,2 sn'de kalırken, Norris Vale'de 0,1 sn'lik bir fark daha açıyor. Ardından, sol-sağ şikanında Verstappen belirgin bir adım öne çıkıyor.

Norris, Lewis Hamilton'ın yeni sidepod karoseriyle "Red Bull'a benzeyen" McLaren'ıyla son Club virajında küçük bir canlanma yaşayarak bayrağa ulaşmadan önce 0.433 sn'ye ulaşıyor.

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

McLaren "fazladan" güncellemesinin değeri

Norris Silverstone için tüm güncellemeleri aldı. Takım patronu Andrea Stella, Avusturya ve Macaristan arasında MCL60'ın neredeyse her aerodinamik parçasının değişeceğini söylemişti.

Red Bull Ring'deki birinci etap için bu, güncellenmiş bir sidepod giriş tasarımı ve karoser, tamamen revize edilmiş bir zemin, motor kapağı, halo ve ince ayarlanmış soğutma panjurları şeklinde geldi.

Çaylak Piastri yeni parçaları almak için bir yarış beklemek zorunda kaldı ama nihayet bu hafta sonu güncellemeler onun da aracına takıldı.

Ancak, yere basma gücünü artırmak için güncellenmiş bir burun konisi ile birlikte çalışan tamamen yeni ön kanat, revize edilmiş arka süspansiyon düzeni ve fren kanalı aerodinamik düzeni olmadan idare etmek zorunda. Tüm bunlar Britanya GP'si için sadece Norris'in aracına takıldı.

McLaren MCL60 Ön Kanat Fotoğraf: Uncredited

İki McLaren arasındaki fark en çok yavaş virajlarda kendini gösteriyor. Tura başlamak için zamanlama çizgisi boyunca saatte ancak bir mil fark var, ancak Piastri 1. virajda sadece yüzde bir veya iki oranında geriye düşerken, Village çıkışında 0.169 sn geriye düşüyor.

Avustralyalı uzun Luffield sağına daha hızlı bir giriş yaparak bu farkı 0.058 sn'ye indirmeyi başarıyor ve ardından Maggotts ve Becketts'te geri düşmeye başlamadan önce Norris ile eşleşiyor.

Düşük hızlı son şikan boyunca fark belirgin bir şekilde 0.177 sn'ye çıkıyor ve Norris en çok dar sol-sağ geçişinde kazanıyor gibi görünüyor. Bitiş çizgisinde McLaren'lar 0.131 sn ile ayrılıyor.

McLaren bir anda nasıl ikinci hızlı takım oldu?

Red Bull olmasaydı, bu şampiyonluk mücadelesinin yıllarca konuşulabileceği sık sık söyleniyor. Bunun başlıca nedeni Mercedes, Aston Martin ve Ferrari'nin inişli çıkışlı formları ve gayri resmi "diğerlerinin en iyisi" unvanı için yer değiştirmeleri. Ancak Silverstone'da ve 2023'te ilk kez ikinci güç olarak ortaya çıkan McLaren oldu.

Bu da Charles Leclerc'in ön sıradan başlama umudunu suya düşürdü. Monakolu pilot, takım arkadaşı Carlos Sainz'ın önünde dördüncü sırada yer aldı. Leclerc 1:27.136s'lik derecesiyle Norris'in 0.175 sn gerisinde kaldı.

Pist hakimiyeti açısından, McLaren'in kesin olarak üstün olduğu bir alan yok. Ferrari yüksek hızlarda çok az daha güçlü görünüyor ancak daha yavaş virajlarda ve hızlanma bölgelerinde durum başa baş.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Leclerc ve Norris arasındaki tur zamanı farkı bunu destekliyor. Village çıkışına kadar neredeyse aynı seviyedeler. Burada Leclerc 0.122 sn fark atıyor. Ancak Wellington Düzlüğü'ne kıvrılan yavaş viraj dönüşünden önce gaza hızlı yüklenmesiyle bunu neredeyse hemen geri kazanıyor. Virajın giriş aşamasına geldiğinde, 0.036 sn ile çok az bir farkla önde.

Brooklands için frenleme sırasında onda bir gerisine düşüyor ama ikili Copse'a doğru ilerlerken yine neredeyse mükemmel bir uyum sergiliyor. Hızlı sağ çıkıştan Maggotts ve Becketts'e kadar Norris yavaş yavaş öne geçiyor ancak Leclerc, Hangar Düzlüğü'nde yeniden yakalıyor.

Leclerc Stowe'da etkili bir şekilde öne geçiyor ve turun bu noktasında Norris'in 0.107 sn önünde bulunuyor. Ancak SF-23'ün son şikanlardan kötü çıkışı mücadeleyi McLaren'in lehine sonuçlandırıyor ve Leclerc, Norris'in 0.15 sn gerisinde kalıyor.