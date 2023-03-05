GPS verileri Aston Martin, Ferrari ve Red Bull için neyi gösteriyor?

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Dünkü sıralamaların detaylarına baktığımızda Red Bull'un, geçen senenin başında şampiyonluk adayı olarak görünen Ferrari'ye benzer bir grafik sergilediğini söyleyebiliriz.

Diğer taraftan Ferrari'nin 2023 aracı ise, geçen sene şampiyon olan RB18'in performansına benzer bir performans sergiledi. Peki neye göre bu şekilde bir yorumda bulunuyoruz?

Verstappen ve Leclerc pistin nerelerinde güçlüydü?

Max Verstappen, dünkü sıralamalarda attığı 1:29.708'lik derecesiyle 21. pole pozisyonunu kazandı. O, takım arkadaşı Sergio Perez'i 0.138, 2022 şampiyonasındaki rakibi Charles Leclerc'i ise 0.292 sn farkla geride bırakarak bunu başardı. Bundan 12 ay önce Bahreyn'de önde olan isim Ferrari pilotuydu. Verstappen, Leclerc'in 1:30.558'lik derecesinin 0.123 sn gerisinde kalmıştı.

Zemin etkili araçların piste çıktığı ilk sezonun başında, Red Bull RB18 10 kg civarında daha ağırdı. Ferrari ise Red Bull aracına göre tartılara karşı çok daha nazikti ve düşük hızlı virajlardan çıkışta, rakibine göre üst düzey bir hızlanmaya sahipti.

Bu sefer ise viraj çıkışındaki ilk hızlanmada her ne kadar ilk virajdan çıkışta Leclerc hızlı olsa da, diğer virajlarda büyük ölçüde RB19 daha güçlü bir görüntü çizdi. Ancak Verstappen'in buradaki avantajı çok uzun sürmüyor çünkü 4. viraj öncesindeki düzlükte Ferrari öne geçiyor. Düzlük sonunda Leclerc 304km/s hıza ulaşırken, Verstappen 300km/s hıza çıkabiliyor. İlginç bir şekilde iki takım bir kez daha geçen seneye göre farklı özellikler sergiliyorlar. Geçen sene virajlarda Ferrari hızlıyken, düzlüklerde Red Bull daha güçlüydü.

Red Bull RB19, bu sefer daha üstün yere basma gücüne sahip gibi görünüyor. Verstappen, sağa dönülen dördüncü virajda ve sonrasında 6 ile 7. virajlar arasında daha hızlı olmayı başarıyor ancak 7. virajın ortasından itibaren Leclerc yeniden öne çıkan isim oluyor. Turun geri kalanında trend genel olarak bu şekilde oluyor. Red Bull RB19, pistin çoğu virajında Ferrari SF-23'e göre daha iyi hızlanıyor. Bu yokuş aşağı dönülen 10. viraj ve 5. viteste dönülen 12. viraj için de geçerli.

Verstappen, 13. virajda da zaman bulmaya devam ediyor ve bu sayede turun son düzlüğüne daha üstün bir şekilde çıkmayı başarıyor. Ancak o düzlüğün sonunda, sürtünme seviyesi daha düşük olan Ferrari'si ile Leclerc, son fren noktasına 4 km/s daha hızlı girmeyi başarıyor. Burada dikkat çekici olan bir şey, Leclerc, 2022'de olduğu gibi son virajı Red Bull'dan daha hızlı dönebiliyor ancak virajdan çıkışta daha hızlı olan Verstappen yine zaman kazanıyor. Sonrasında ise Ferrari'nin Red Bull'un 292km/s hızına ulaşması, zaman çizgisinden sonra oluyor.

Peki "kapalı kutu" ne durumda?

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen'in Leclerc'e karşı yaklaşık onda üç avantajına katkıda bulunan düşük hız becerisi, Fernando Alonso'nun 3. seanstaki hızlı turunun üzerine bindirildiğinde daha ilginç hale geliyor. Şimdiye kadar 2023'ün sürpriz paketi olan Aston Martin, testlerde etkilemeyi başarmıştı. Aston Martin 2. ve 3. antrenman seanslarında tempoyu belirledi ancak ardından sıralama turlarında beşinci sıraya düştü. Alonso'nun son bölümde pole pozisyonundan 0.628 sn geride kalan turu, son bölümde 2 hızlı tur atan sürücülere göre senkronize değildi. Alonso ve diğer tek hızlı tur atan Mercedes pilotlarının turları, seansın sonunda değil ortasında geldi.

İki kez Dünya Şampiyonu Alonso özellikle frenleme bölgelerinde çok güçlü göründü. Birinci viraja gelirken Verstappen ve Leclerc'ten daha iyi iş çıkaran Alonso, 8, 10 ve 11. virajlarda da benzer şekilde daha iyiydi. Alonso, yıldızlaştığı düşük apeks hızı olan bölgelerde diğerlerinden daha fazla mekanik yol tutuşuna sahip gibiydi.

Buna karşı Aston Martin AMR23, bu üçlü içerisinde düzlükte an yavaş kalan araçtı. Alonso hem ana düzlükte, hem de 11. viraj öncesindeki düzlükte yaklaşık 6km/s daha yavaş kaldı. Aston Martin her ne kadar son virajda Red Bull'la eşit seviyede olsa da, zaman ölçüm noktasında Red Bull'un geride kalmaktan kurtulamadı.