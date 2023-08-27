GPS analizi: "Norris, kötü son olmasaydı Verstappen'in pole derecesine ne kadar yakındı?"

Charles Leclerc'in kaza yapması ve Red Bull takım arkadaşı Sergio Perez'in Verstappen'in 1 dk 10.567 sn'lik derecesinin yaklaşık 1.313 sn gerisinde kalmasıyla, ilk çizgiyi tamamlamak ve McLaren'in geri dönüşünün altını iki kez çizmek Lando Norris'e kaldı. Norris, Mercedes pilotu George Russell'ı geride bırakarak sıralamaları ikinci sırada tamamladı.

Ancak kutlamadan kısa bir süre sonra Norris, Verstappen'in rakiplerine açık kapı bırakmak için ne kadar seyrek hata yaptığına dikkat çekti ve kendisinin sıralamaların son bölümünde ki son turunun ikinci bölümünde, en kötü sürüşlerden birisini yaptığını söyledi.

Lando Norris, McLaren, in Parc Ferme after Qualifying Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Norris'in başarılı olduğu ilk virajlar

GPS verileri Norris'in turunun ilk bölümünden bahsetmekte haklı olduğunu gösteriyor. McLaren sürücüsü 14 virajlı, 2,65 mil uzunluğundaki Zandvoort turunda 7. viraja kadar Verstappen'den daha hızlıydı. İlk bölümde 0.037sn daha hızlı olduğunu kanıtladı.

RB18'in düzlük verimliliği çizgide tekrar kendini gösterdiğinde, Verstappen 1. virajın fren bölgesine 3.7 mil/saat daha hızlı girerken, Norris ilk apekse 6.8 mil/saat daha hızlı girerek 0.185sn öne geçiyor. Red Bull daha yüksek hızlı 2. virajda geri dönmeye çalışsa da McLaren aracı hâlâ 0.083sn farkla önde yer alıyor.

Norris daha sonra eğimli 3. virajda yaklaşık 0.2sn'lik farkını yeniden inşa etmeye başlıyor. İlk viraj gibi daha dar bir virajdaki bu hızlı geçiş, McLaren'in üç aşamalı güncelleme paketiyle elde ettiği en yüksek yere basma kuvveti kazanımlarını yansıtıyor.

Ancak takip eden kıvrımlı ve dalgalı düzlükte, Verstappen yaklaştıkça Red Bull'un düzlük becerisi tekrar ön plana çıkıyor. Fark 0.069 saniyeye düşse de 7. viraja kadar Norris'in lehine kalıyor.

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Norris'in turunun dağıldığı yer

Verstappen'in 7. virajdan 5 mil/saat daha yüksek çıkış hızı Norris'in önüne geçmesini sağlıyor. Son Q3 turlarının bu noktasından itibaren Verstappen önde kalmaya devam edecek. Ancak McLaren benzer şekilde uzun ve orta hızlı 8. viraja yaklaşırken sadece 0.058sn geride kalıyor.

MCL60'ın zirve yere basma kuvveti büyük araç revizyonları ile iyileştirilmiş olsa da, viraj ortası tutarlılığı hâlâ görece daha zayıf. Ekip tüm sezon boyunca gaz kesildiğinde ve uzun virajlarda yükler değiştiğinde şasinin zorlandığını belirtti. Bu durum Norris'in 8. virajda 0.141 sn geride kalmasıyla kendini gösteriyor.

Fark 9. virajda 0.1sn'de sabitleniyor ama sonra iki katına çıkıyor. Arka düzlüğün alt ucundaki dar 11. viraja gelindiğinde fark 0,3 saniyeye çıkıyor. Bu bir sürücü hatası ile açıklanabilir.

10. virajda Norris yanlışlıkla çift vites değiştiriyor. Üçüncü vitesten beşinci vitese atlıyor. Bunu düzeltmek için tekrar vites değiştirerek daha fazla kaybetmek yerine, altıncı vitese ge.çene kadar değişiklik yapmıyor. Bu sırada Verstappen dördüncü vitese atıyor ve 2000 rpm'lik düşüşe maruz kalmıyor. Norris'in hatasının bir sonucu olarak Verstappen, 11. viraja doğru 7,5 mil/saat daha iyi durumda.

İkili arasındaki fark Verstappen'in lehine 0.433sn'ye çıkıyor ve turu tamamlayan eğimli çift viraja doğru kısa bir koşu yapılıyor. Norris burada daha yüksek bir son hıza ulaşıp ilk apeksi daha hızlı alsa da, hızlar 153mph'nin üzerine çıktığında çizgiye doğru koşarken RB18'e rakip olamıyor. Bu da Verstappen'in nihai 0.527sn'lik farka ulaşmasına yardımcı oluyor.

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Erik Junius

Norris'in mükemmel turu nasıl olurdu?

McLaren takım patronu Andrea Stella ve Norris pole pozisyonunun ulaşılamaz olduğu konusunda net. Çift vites hatası olmasa bile, MCL60'ın uzun virajlardaki tutarsız yol tutuşu ve RB18 ile arasındaki düzlük farkı üstesinden gelinemeyecek kadar fazlaydı.

Yine de Verstappen son anda ideal tur zamanına ulaşarak kendisine yardımcı oldu. Verstappen, kendisinin en iyi üç sektörünü (2. ve 3. sektör en hızlı) Q3'teki son turunda bir araya getirdi. Kağıt üzerinde Norris şansını en üst düzeye çıkaramadı. Veriler, ikinci sektörde 24.818sn'den 24.874sn'ye düşerek masada 0.056s bıraktığını gösteriyor.

Norris daha önceki orta sektör derecesine ulaşabilseydi, 1 dk 11.048sn'lik bir derece elde edecek ve Verstappen ile arasındaki farkı 0.481sn'ye indirecekti. Ancak, sıralama turlarındaki kuruma koşulları göz önüne alındığında, tozlu pistteki yüksek pist evrimini de dikkate almak lazım.

Norris ile benzer ve temsili bir iki turluk planı tamamlayan Q3 pilotları (Verstappen, Russell ve Perez), ilk ve ikinci turları arasında orta sektörde ortalama 0.237 sn'lik bir fark buldular. Kesin olmayan bir ölçü olsa da, Norris S2'de zaman kaybetmek yerine ortalamaya uyarak onda ikiden biraz fazla kazanmış olsaydı, tur zamanı 1 dk 10.811sn'ye düşebilirdi. Bu da teorik olarak Verstappen ile arasındaki farkı 0.244s'ye indirirdi.