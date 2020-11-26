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Formula 1 / Son dakika

GPDA, Türkiye GP'sinde yaşanan vinç olayını tartışacak

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GPDA, Türkiye GP'sinde yaşanan vinç olayını tartışacak
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Formula 1 sürücüleri bu hafta sonu yarış direktörü Michael Masi ile, Türkiye'deki ikinci sıralama seansının bir vinç pist üzerinde olduğu sırada başlatılmasını tartışacak.

Türkiye Grand Prix'sindeki ikinci sıralama seansı, Nicholas Latifi'nin Williams aracı kaldırılmaya devam ettiği ve bir vinç pist sırasında olduğu anda başlatıldı. 

Bu olayın olduğu yerde çifte sarı bayrak sallanmasına rağmen F1 sürücüleri, güvenlik kuralları konusunda oldukça mutsuzlardı - bunun en büyük nedeni ise 2014 Japonya Grand Prix'sinde Jules Bianchi'nin hayatını kaybetmesine neden olan kazanın herkesin aklında net bir şekilde kalmış olması.

Masi, hiçbir aracın vincin yanına yaklaşamayacağı garantilenmesi ardından bu durumun ortaya çıktığını söylemiş olsa da bazı sürücüler bunun yeterli bir açıklama olmadığına inanıyorlar. 

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Grand Prix Sürücüler Birliği'nin (GDPA) direktörü olan Scuderia Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Perşembe günkü açıklamalarında bu tür hatalar için "sıfır tolerans" olması gerektiğini söyledi.

Vettel'in açıklamaları şu şekilde: "Bence herkes neler olduğunu biliyor ve herkes neden bu konuda sıfır tolerans olması gerektiğinin farkında. Tabii ki de bunun bu kadar ileri gitmiş olması bir hata. Bunun üzerinde durulması lazım."

"Bence asıl olay, bu ne olursa olsun, bunun tekrardan yaşanmaması ve bunu yeniden görmememiz gerektiği, çünkü bunların ne türlü sonuçları olabileceğini hepimiz biliyoruz."

"İşte bu yüzden de bunu tartışmamızın önemli olduğuna inanıyorum, ki bunu yapacağız ve olayı pek çok açıdan değerlendireceğiz. Ve daha önce de dediğim gibi buradaki ana hedefimiz böyle bir şeyin bir daha olmaması."

Diğer GPDA direktörü Romain Grosjean ise yarışın ardından bu konunun FIA'ya bildirildiğini ve Cuma günü yapılacak olan sürücüler toplantısında, bu olayın yeniden yaşanmaması adına ekstra tartışmalar yapılacağını söyledi. 

Haas pilotunun açıklamaları şu şekilde: "Evet, bu konuda bir takım tartışmalar oldu ve evet, bunların sürücüler toplantısında tartışılacağına inanıyorum. Bence tüm sürücüler bu konuda aynı düşüncelere sahipler ve biz de bunun yeniden olmayacağından emin olmak istiyoruz." 

Marshals remove the car of Nicholas Latifi, Williams FW43

Marshals remove the car of Nicholas Latifi, Williams FW43

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Nicholas Latifi, Williams Racing, walks away from his beached car

Nicholas Latifi, Williams Racing, walks away from his beached car

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Vincin pistte olduğu bölgeye ilk varan sürücülerden biri olan Kimi Raikkonen ise, çift sarı bayrağın bu kaza için yeterli olmadığı açıklamalarında bulundu.

Alfa Romeo sürücüsü şunları söyledi: "Bunun yaşanmasını bekliyordum, çünkü seansı başlattıklarında aracı kaldırmaya devam ediyorlardı."

"Ve tabii ki de vinç sekizinci virajda olduğu sırada oradan geçmek zorunda kaldık, sanırım o sırada sarı bayrak gibi bir şey vardı." 

"Hızımız ne olursa olsun bizim oradan yavaşça geçmemizi bekliyorlardı, ancak o koşullar altında, özellikle ne kadar kaygan olduğu göz önüne alındığında, yavaş gitmeniz önemli değil. Araç kontrolünü kaybedebilirsiniz ve bu da istenenden çok daha uzak bir durum."

"Bence aracı pistten kaldırmayı ve pisti tamamıyla temizlemeyi beklemek daha iyi olabilirdi, çünkü ne zaman ne olacağını bilemezsiniz."

"Biz, kendimize göre yavaş gidebiliriz, ancak bu hâlâ 120 km hız olabilir, veya ona benzer bir şey. Ve o koşullarda kontrolü kaybedince, nereye gideceğiniz konusunda hiçbir kontrolünüz olmuyor."

 
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Editör Jonathan Noble

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