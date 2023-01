Gözünü zafere diken Hamilton: "Benim gibi bir sürücü hiç olmadı"

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton genellikle kendisi hakkında büyük laflar etmek yerine alçakgönüllü davranır; fakat kendini tutması gerektiğini düşünmediği ve başarılarından bahsetmekten çekinmediği zamanlar da var.

Hollandalı Formule 1 dergisi, Hamilton'la bir röportaja imza attı ve burada kendisine, Formula 1 tarihinde 300 Grand Prix'ye ulaştıktan sonra zafere ulaşmayı başaran hiçbir pilot olmadığını hatırlattı.

310 Grand Prix'ye katılan Hamilton ise, "Ama benim gibi bir sürücü hiç olmadı." diye yanıt verdi.

Hamilton önümüzdeki sezon veya sonrasında herhangi bir yarış kazanırsa, bu alanda rekoru eline geçirecek.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, is returned to the garage

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images