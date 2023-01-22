Gözünü zafere diken Hamilton: "Benim gibi bir sürücü hiç olmadı"

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Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton genellikle kendisi hakkında büyük laflar etmek yerine alçakgönüllü davranır; fakat kendini tutması gerektiğini düşünmediği ve başarılarından bahsetmekten çekinmediği zamanlar da var.

Hollandalı Formule 1 dergisi, Hamilton'la bir röportaja imza attı ve burada kendisine, Formula 1 tarihinde 300 Grand Prix'ye ulaştıktan sonra zafere ulaşmayı başaran hiçbir pilot olmadığını hatırlattı.

310 Grand Prix'ye katılan Hamilton ise, "Ama benim gibi bir sürücü hiç olmadı." diye yanıt verdi.

Hamilton önümüzdeki sezon veya sonrasında herhangi bir yarış kazanırsa, bu alanda rekoru eline geçirecek.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, is returned to the garage Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Şu anda listenin en tepsinde 289. yarışında zafere ulaşan Kimi Raikkonen yer alıyor. Fin pilot, 2018 Amerika Grand Prix'sinde zafere ulaşmış ve rekor kırmıştı.

Mercedes pilotu ise F1'deki 103. ve son galibiyetini Aralık 2021'de Suudi Arabistan'da aldı. Bu da onun Formula 1'deki 287. yarışıydı.

Bu tuhaf sıralamada üçüncü sırada Fernando Alonso yer alıyor: İspanyol pilot, F1'deki son zaferini 2013 yılında İspanya'da almıştı ve bu da onun 201. yarışıydı.

Hamilton, 2022 yılında F1 kariyerinde ilk kez bir sezondan galibiyetsiz ayrılmıştı.

Bu konuda İngiliz pilot, "Geçen yılla ilgili söyleyebileceğim bir şey varsa, o da takımımızın her zamankinden daha güçlü ve kararlı hale geldiğidir." yanıtını verdi.