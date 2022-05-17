Alfa Romeo gözünü dördüncülüğe dikti

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Sezonun ilk beş yarışının ardından 31 puan toplayan Alfa Romeo, McLaren'ın 15 puan ardında yer alıyor ve şampiyonayı beşinci sırada götürüyor.

Alfa Romeo'ya yakın Blick gazetesine göre, Alfa Romeo F1 yönetiminin ve sahiplerinin katılımıyla yapılan son toplantının ardından hedef artık beşinci değil, dördüncü olmak ve bu açıdan gözlerini McLaren'a diktiler.

Teorik olarak Alfa Romeo, McLaren'ı yakalayabilecek tempoya sahip gibi görünüyor fakat bunun için sadece Valtteri Bottas'ın değil, Zhou Guanyu'nun da puan alması gerekiyor. Şimdiye kadar Çinli sürücü sadece Bahreyn'de puan alabilirken Suudi Arabistan ve Avustralya'da 11. oldu.

Takım, Barselona'ya getirilecek ve zaten iyi durumda olan C42'yi daha da güçlendirecek olan yeni bir güncelleme paketi de hazırlıyor. Bu, Bottas'ın güçlü formuna daha da yardım edebilir ve şampiyonada değerli puanlar toplamasını sağlayabilir.

The Race'e konuşan Xevi Pujolar, "Aracımız şu anda gayet iyi çalışıyor. Şasi tarafında ilk kez Miami'de C42'yi bu kadar yüksek bir yere basma gücüne göre ayarladık ve her şey yolundaydı." "Bu nedenle, İspanya yarışı için hazırlanan yeni parçaların ileriye doğru gözle görülür bir adım atmamıza izin vereceğinden oldukça eminiz."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Tekrar iyi sonuçlar almayı sabırsızlıkla bekliyoruz, bu yüzden takım olumlu bir ruh hali içerisindeyiz." dedi.

Takım patronu Frederic Vasseur ise beklentiler konusunda daha gerçekçi çünkü bu sezon tüm takımlar bir tür bütçe sıkıntısı yaşayacak. Alfa Romeo F1 Takımının patronu, "Şimdiye kadar ileriye doğru büyük bir adım attığımızı söyleyebiliriz" "Valtteri özelinde konuşursak, düzenli olarak son bölüme kaldı. Zhou'ya bakarsak, onun tarafında düzenli olarak ikinci seansa kalmaya çalıştık. Bu görevi tamamladığımıza inanıyorum." "Ancak bu yıl farklı boyutlarda da olsa herkesin bütçe ile ilgili sorunlar yaşaması bekleniyor. Bu açıdan sezon boyunca durumun nasıl gelişeceğini tahmin etmek çok zor. En iyi takımların bütçe sınırında kalması zor olacak ve bizim de sezon boyunca gelişim hızını yavaşlatıp, muhtemelen bir noktada gelecek yıl için hazırlanmaya başlamamız gerekecek." "Fakat durum şimdiye kadar çok iyi gidiyor. Sonuçlar ve takımın ruh hali açısından her şeyin mükemmel olduğunu, motorun fark edilir şekilde daha iyi hale geldiğini ve çeşitli hava şartlarında ya da çeşitli pistlerde iyi performans sergilediğimizi söyleyebilirim." "Ayrıca aracımız yavaş virajları iyi görünüyor, bu yüzden hem Barcelona'da hem de Monaco'da rekabetçi olmayı bekleyebiliriz." dedi.