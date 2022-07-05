Gösterişli olmasalar da Ferrari güncelleme getirmeye devam ediyor

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Bu sezon diğer pistlerde de gördüğümüz gibi, F1-75 Silverstone'a da hızlı adapte oldu ve hafta sonunun ilk seansından itibaren hızlıydı.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Red Bull'un Silverstone'a büyük bir güncelleme getireceğini söylemişti ve öyle de oldu. RB18'in motor kapağında ve tabanında güncellemeler gördük.

Ferrari'nin ise Britanya'ya büyük güncellemeler getirilmediği düşünülüyordu. Ancak detaylı bir şekilde bakıldığında, F1-75'in RB18'den daha çok değiştiğini söyleyebiliriz. Sadece bu değişimler RB18'de gördüğümüz gibi gösterişli değiller.

Diego Tondi önderliğindeki mühendisler, aerodinamik verimliliği maksimum bir araç yaratmayı hedefliyorlar. F1-75'in zaten yüksek oranda yere basma gücü üretebileceğini biliyorlar ve sürüklenmeyi azaltarak düzlüklerde daha hızlı olabilmek için aerodinamik verimlilik üzerinde çalışılıyor.

Sainz'ın İngiltere'deki arka kanadı vs. Leclerc'in Kanada'daki arka kanadı. (İki arka kanat da düşük yere basma gücü üreten versiyon) Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari, uzun süredir düşük yere basma gücü üreten bir arka kanat hazırlıyordu. Bu yeni arka kanadın, ilk olarak Britanya GP'de kullanılması bekleniyordu ancak yeni kanadı ilk olarak Kanada GP'de sadece Leclerc'in aracında görmüştük. Düzlük hızını artıran bu yeni kanat, Kanada'da Leclerc'e yardımcı olmuştu.

İlk olarak Kanada'da gördüğümüz bu yeni arka kanat, Ferrari'nin ilk 9 yarışta benimsediği gelişim planının bir göstergesi gibiydi: İlk olarak aerodinamik verimlilik artırılarak düzlük hızında Red Bull'a yaklaşılacak. Bu hedef kapsamında bu yeni arka kanat tasarlandı.

İkinci olarak, güç ünitesi daha dayanıklı hâle getirilecek. Bunun için de sıcak hava çıkışı bölgelerinde düzenlemelere gidildi.

Red Bull RB18: il cofano motore più pronunciato in alto e scavatissimo più in basso Photo by: Giorgio Piola Ferrari F1-75: ecco il cofano motore più affusolato. C'è un maggiore sfogo di calore dalle pance Photo by: Giorgio Piola

Red Bull, Silverstone'a getirdiği güncellemeyle motor kapağının iki tarafına da bir nevi "raf" koydu. Yeni motor kapağı ile motor etrafındaki karoser yapısı Coanda etkisini arttıracak ve arka kanadın alt orta kısmında yer alan kiriş kanadın daha verimli çalışmasını sağlayacak.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75: Egzozu saran ve soğutmayı kolaylaştıran motor kapağı Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ferrari ise bu alanda Red Bull'un tamamen tersine gitmiş durumda. F1-75'te motor kapağı merkez egzozun üstüne gidiyor ve bir nevi egzozu sarıyor.

Motor kapağının en arkasında yer alan, egzozun üstündeki bölüm, 066/7 güç ünitesi tarafından üretilen ısıyı araçtan çıkarmak konusunda büyük rol oynuyor. Buna ek olarak motor kapağının yukarısına doğru çıkan soğutma ızgaraları da bu konuda yardımcı oluyor.

Alpine de bu tasarımı kopyaladı ve oyuk sidepodlarında soğutma ızgaraları açtı. Bu tasarımın Alpine'in A522'nin aerodinamik verimliliğini artırması hedefleniyor.

Ferrari F1-75 hava girişinin altındaki bölüm Fotoğraf: Giorgio Piola

Hava girişinin hemen altında yer alan, yukarıdaki görselde görebileceğiniz bölümde de düzenlemelere gidildi ve tabana giden hava akışının artması sağlandı. Bu konuda Adrian Newey'nin RB18'de izlediği yol takip edildi.

Bu da sezonun bu noktasında takımların farklı çözümleri bir araya getirip maksimum performans sağlayacak konseptlere ulaştığını gösteriyor.

Son olarak, aynaların altına iki adet yeni girdap oluşturucusu eklendi. Bu iki girdap oluşturucusundan dolayı, ayna destek yapısında da ufak düzenlemelere gidilmek zorunda kalındı.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75: Aynaların altına iki tane girdap yaratıcı eklendi Fotoğraf: Drew Gibson / Motorsport Images

Kısacası, görünürde büyük değişlikler olmasa da büyük gelişme çalışmaları yapıldı. Görünümde büyük değişiklikler olmaması, Ferrari'nin sezona başladığı konseptin iyi olduğunu gösteriyor ancak yine de gelişim için yer var.