Golf turnuvasını kazanan Sainz, kupayı kırdı

Profesyonel golfçüler ve Formula 1 pilotlarının katıldığı Netflix Cup Golf Turnuvası önceki gün Las Vegas'taki Wynn Golf Kulübü'nün sahasında gerçekleşti.

Alex Albon, Pierre Gasly, Lando Norris ve Carlos Sainz yarış tulumlarını golf kıyafetleriyle değiştirdiler.

Sürücüler profesyonellerle çiftler halinde oynadı ve Carlos Sainz ile Justin Thomas kazandı. Fakat oyunun kendisi kadar renkli olan bir diğer şey de ödül töreniydi.

Bir elinde şampanya şişesini, diğer elinde zafer kupasını tutan Sainz, bir anda kupayı yere düşürdü.

Kupa parçalanırken, İspanyol pilotun hayal kırıklığı yaşadığı o anlar taraftarları epey güldürdü.