Golf turnuvasını kazanan Sainz, kupayı kırdı
Las Vegas'ta düzenlenen Golf turnuvasını kazanan Carlos Sainz, galibiyet kupasını yere düşürdü ve kırdı.
Profesyonel golfçüler ve Formula 1 pilotlarının katıldığı Netflix Cup Golf Turnuvası önceki gün Las Vegas'taki Wynn Golf Kulübü'nün sahasında gerçekleşti.
Alex Albon, Pierre Gasly, Lando Norris ve Carlos Sainz yarış tulumlarını golf kıyafetleriyle değiştirdiler.
Sürücüler profesyonellerle çiftler halinde oynadı ve Carlos Sainz ile Justin Thomas kazandı. Fakat oyunun kendisi kadar renkli olan bir diğer şey de ödül töreniydi.
Bir elinde şampanya şişesini, diğer elinde zafer kupasını tutan Sainz, bir anda kupayı yere düşürdü.
Kupa parçalanırken, İspanyol pilotun hayal kırıklığı yaşadığı o anlar taraftarları epey güldürdü.
Son Haberler
GM'nin motor planları, Andretti'nin F1'e giriş çalışmasını güçlendirecek mi?
GM'nin motor planları, Andretti'nin F1'e giriş çalışmasını güçlendirecek mi? GM'nin motor planları, Andretti'nin F1'e giriş çalışmasını güçlendirecek mi?
Hamilton, takımın önde gelen mühendisiyle yaşadığı tartışmayı açıkladı
Hamilton, takımın önde gelen mühendisiyle yaşadığı tartışmayı açıkladı Hamilton, takımın önde gelen mühendisiyle yaşadığı tartışmayı açıkladı
Red Bull'un Abu Dhabi antrenmanlarına iki çaylakla çıkması neden değerli?
Red Bull'un Abu Dhabi antrenmanlarına iki çaylakla çıkması neden değerli? Red Bull'un Abu Dhabi antrenmanlarına iki çaylakla çıkması neden değerli?
Vasseur: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alabiliriz"
Vasseur: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alabiliriz" Vasseur: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alabiliriz"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar