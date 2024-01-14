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Goethe: "Vettel'in izinden gitmek istiyorum"

Red Bull bünyesine katılan Oliver Goethe, 2024 yılında iyi performans göstermesi yönünde Helmut Marko'dan baskı gördüğünü söylüyor. Genç sürücünün hedefi Sebastian Vettel kadar başarılı olmak.

Editör Ezel Tan
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Oliver Goethe, Campos Racing

Oliver Goethe, 2024 yılında Formula 3'teki ikinci tam sezonunu geçirmeye hazırlanıyor.

Goethe 2023 yılında bir yarış kazandı, iki kez podyuma çıktı ve sürücüler şampiyonasında sekizinci oldu.

19 yaşındaki genç sürücünün elde ettiği sonuçlar Helmut Marko'nun dikkatini çekti ve geçen yılın sonunda Red Bull'un genç sürücü programına dahil edildi.

Goethe bir gün Formula 1'e katılmayı hayal ettiğini fakat Helmut Marko'nun kendisinden sonuçlar beklediği için şu anda tamamen Formula 3'te yarışmaya odaklandığını belirtti.

Goethe, "Helmut Marko ve Christian Horner ile ilk tanıştığım anı hatırlıyorum."

"Bana karşı çok açık oldular ve benden ne beklediklerini açıkça söylediler. Tek istekleri iyi sonuç almam."

"Ön tarafta mücadele etmemi istiyorlar ve ben de bunu başarmak için elimden gelen her şeyi yapacağım."

"Formula 1'e girmenin çok zor olduğunu biliyorum; sadece birkaç kişi bunu başarabiliyor. Fakat adım adım ilerliyorum."

"Red Bull genç sürücü programında yetişten Sebastian Vettel'i her zaman sevmişimdir. Espri anlayışı çok iyi ve her zaman doğru tutumdaydı."

"Onun izinden gitmek istiyorum; bir gün Max Verstappen'in takım arkadaşı olmak harika olurdu." dedi.

Oliver Goethe, Campos Racing

Fotoğraf: Macau GP

Oliver Goethe, Campos Racing

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