GM, F1'e girmek için yakında resmi başvuruyu yapacak

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FIA, geçtiğimiz perşembe günü spora girmek isteyen yeni takımlar için başvuru sürecini resmen başlatmıştı.

Başvurusu kabul edilen takımlar 2025, 2026 ya da 2027 sezonlarında gride katılabilecekler.

Birkaç hafta önce işadamı Michael Andretti, General Motors Corporation ile ittifak kurduklarını açıklamıştı.

Bu kapsamda GM, Cadillac markasıyla F1'e girecekti ve takımın adı Andretti Cadillac olacaktı.

Yine de tarafların resmi olarak başvuru yapması gerekiyor ve artık başvuru şartlarını değerlendirme aşamasındalar.

General Motors sözcüsü, başvuruda bulunma niyetinde olduklarını ve konuyla ilgili çalışmalara çoktan başladıklarını doğruladı.

Bir GM sözcüsü "Başvuru üzerinde titizlikle çalışıyoruz."

"Başvurumuzun Formula 1'e yönelik küresel ilgiyi artıracağından eminiz."

"FIA, Formula 1'e katılımımız için yerine getirmemiz gereken kriterlere olan yaklaşımında şeffaf ve adil davrandı."

"Başvurumuz üzerinde çalışıyoruz." dedi.