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GM, F1'e farklı bir takımla girmeyi seçebilir!

Speedcafe'e göre GM, eğer Andretti'nin F1'e giriş planları başarısız olursa, mevcut takımlardan birisiyle ortaklık kurmayı seçebilir.

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GM, F1'e farklı bir takımla girmeyi seçebilir!
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General Motors, Ocak ayında -şirkete ait-  Cadillac markasının Andretti ile ortaklık kurarak Formula 1'e gireceğini açıklamıştı.

Michael Andretti, uzun süredir Formula 1'e girme planı yapıyor ve mevcut takımlardan birisini satın alamadığı için kendi takımını kurma kararı almıştı. Bu kapsamda da GM ile ortaklık kurdular.

Fakat 11. takım olarak spora girme isteği, F1'den elde ettikleri gelirin düşmesini istemeyen mevcut takımlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Buna rağmen FIA, başvuru sürecini başlattı ve yeni takımların F1'e girebilmesi için ilk adımları atmış oldu.

Kurallar gereği F1'e girmeyi planlayan takımlar 200 milyon dolarlık bir katılım ücreti ödemek zorundalar fakat şimdi bu miktarın 600 milyon dolara çıkarılması gündemde.

Bu ücret, gelir kayıplarının telafisi için 10 takım arasında bölüştürülecek. Eğer fikir kabul edilirse, bunun mevcut Concorde Anlaşması'na dahil edilmesi isteniyor, ki bu da Andretti'yi doğrudan etkileyen bir durum olacak.

Speedcafe, bugün çarpıcı bir bilgiye ulaştı ve eğer Andretti'nin F1'e giriş planı başarısız olursa, GM'in mevcut takımlardan birisiyle ortaklık kuracağını iddia etti. 

Yani GM her halükarda F1'e girmek istiyor ve bundan ötürü süreci yakından takip ediyor.

Speedcafe, konu hakkında taraflarla iletişime geçtiklerini fakat henüz yanıt alamadıklarını da duyurdu.

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