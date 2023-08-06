"GM, Andretti'nin teklifi kabul edilmediği takdirde F1'e girmeyecek" iddiası

Andretti Global, Formula 1'e girme kararı almış ve bu projeyi Amerikalı otomobil üreticisi GM'nin desteğiyle yürütme kararı almıştı.

Bu kapsamda takımın adının Andretti Cadillac olmasına karar verilirken, FIA'ya resmi başvuru yapılmış durumda.

FIA ve F1'in ne yönde bir karar alacağı bilinmezken, nihai kararın ay sonunda verilmesi bekleniyor.

Eğer Michael Andretti'nin başvurusu reddedilirse GM Formula 1'e katılma planlarından vazgeçebilir.

Konu hakkında konuşan İngiliz gazeteci Chris Medland, kaynaklarına dayandırdığı haberde, GM'nin Andretti dışında bir tarafla F1'e girmeyeceğini söyledi.

Medland, "Bana GM'nin Formula 1'e sadece Andretti ile spora girmeyi düşündüğü söylendi."

"Aksi takdirde şampiyonada yer almayacaklar."

"McLaren, Andretti projesi kabul edilmediği takdirde GM ile pazarlık yapmaya çalışabilir fakat teklifin sonucunu öğrenene kadar konunun bir yere varacağını sanmıyorum." dedi.

Cadillac logo Fotoğraf: Art Fleischmann