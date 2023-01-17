GM, Andretti ile görüşmeden önce F1'e girmeyi düşünmemiş
General Motors Başkanı Mark Reuss, Michael Andretti yönetimi bu fikirle gelene kadar Formula 1'e katılma planı yapmadıklarını söylüyor.
General Motors, Amerika'nın en büyük otomobil üreticisi konumunda ve geçmişte dünyanın en büyük üreticisiydi.
Şimdi Genel Motors'a ait Cadillac markası, Andretti ile ortaklık kurarak Formula 1'e adım atma yolunda.
General Motors Başkanı Mark Reuss, F1'e girişin aktif olarak görüştükleri bir şey olmadığını fakat Andretti fırsatının kendileri için çok cazip olduğunu dile getirdi.
RacingNews365'in aktardığına göre Reuss, "General Motors'un Formula 1'e girme arzusu taşıdığını ve benim yönetimimde (Andretti olmasaydı da gelecekte) bir noktada bu kararı vereceğini düşünüyorum..."
"Fakat çeşitli nedenlerden dolayı daha önce bunu yapmak zordu."
"Önceki yönetimden mi, gerekli olan para miktarından mı, şirketin veya ekonominin durumundan mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Bu konudaki nedenler çok farklı olabilir."
"Sadece Michael Andretti ile ilgili bu fırsatın çok önemli olduğunu düşündüğümüzü vurgulamalıyım. Aktif olarak peşinden koştuğumuz bir şey değildi ama Michael bize yaklaştığında şahsen çok sevindim."
"Her şey bir anda gelişti ve bu şekilde sonuçlanması harikaydı."
GM'nin çeşitli bölümlerinin halihazırda kendi yarış programları var, özellikle de Cadillac prototip araçlarla düzenli olarak dayanıklılık yarışlarına katılıyor ve 2023'ten itibaren sadece Amerikan serisi IMSA'da değil, aynı zamanda WEC'te de olacaklar.
Chevrolet zaten IndyCar'a motor tedarik eden iki taraftan birisi. Ayrıca birçok NASCAR sürücüsü Chevrolet sürüyor.
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