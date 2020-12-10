Glock: "Vettel'in sadece doğru ortama ihtiyacı var"

Sebastian Vettel, 2015'ten bu yana Ferrari için çalışıyor ve tarafların altı yıllık bu macerası, şampiyonluk sevinci yaşayamadan sona erecek.

Vettel, bu süreçte Ferrari tarihinde en çok yarış kazanan üç pilottan birisi haline geldi, ancak genel anlamda yaptığı hatalarla gündem oldu.

Son yıllarda çok sayıda hata yapan Vettel, İtalyan basını başta olmak üzere çoğu kesim tarafından eleştirildi. Bundan ötürü Alman pilotun büyük bir baskı altında olduğu düşünülüyordu.

Şimdi, baskının çok daha düşük olduğu Aston Martin'e geçiş yapıyor ve bazı kesimler, eskisinden çok daha güçlü bir Vettel ortaya çıkabileceğine inanıyor.

Alman pilotun vatandaşı Timo Glock şöyle konuştu: "Racing Point çok ilginç bir takım, sınırlı kaynaklara rağmen elde ettikleri şeyden çok etkilendim."

"Bakalım büyük bir bütçe ile neler başaracaklar? Takımın yapısı, büyük bütçeye rağmen verimli şekilde kalabilecek mi? Ayrıca Vettel'in eski formunu yakalayıp yakalayamayacağı da önemli."

"Vettel'in doğru ortama ihtiyacı var. Bu açıdan Mercedes en iyi örnek. İnsanları motive ediyorlar ve onları takımda tutmaya çalışıyorlar. Böyle sonuçlar elde etmelerinin temel sebebi bu. Her yıl bir şeyler değiştirirseniz ilerleyemezsiniz. Ferrari'nin sorunu buydu."

Ralf Schumacher ise şunları ekledi: “Bu harika bir takım ama her zaman hayatta kalmak için mücadele ettiler. Her şeyi bir günde değiştirmek imkansız. Hızlı bir araç yapabilirlerse, onunla nasıl çalışacaklarını öğrenmeleri gerekecek, bu yüzden sorunsuz olmayacak."

"Ancak Vettel'in sonunda destekleneceği bir ekibe sahip olmasına sevindim. Her zaman takımda rahat hissetmek, takım tarafından istenmek ve onların size ihtiyacı olduğunu bilmek istersiniz. Ferrari bu sorunu en iyi şekilde çözemedi ve sezon başından beri kötüydü."

Timo Glock, Sergio Perez'e ise üzülüyor.

“Sergio Perez, tıpkı geçen yıl Nico Hulkenberg'in başına geldiği gibi Formula 1'deki koltuğunu kaybetmemeli."

"Ancak Formula 1'de yeri olmayan pilotları saymak zor. Hepsi alt kategorilerde başarılar kazandı ve her biri aşağı yukarı Formula 1'de yer almayı hak etti."