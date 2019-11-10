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Formula 1 / Son dakika

Glock: "Vettel, aracın gelişimini kendi yönünde ilerletmeli"

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Glock: "Vettel, aracın gelişimini kendi yönünde ilerletmeli"
10 Kas 2019 05:41

Timo Glock'a göre son yarışlarda performansında artış olan Sebastian Vettel, güncellemelerin kendisine daha uygun olması için zorlaması gerekiyor.

Sebastian Vettel, 2019'a istediği gibi bir başlangıç yapamasa da, son yarışlarda performansını yükseltmeyi başardı.

Takımın Singapur'a getirdiği güncelleme paketi sayesinde araçta kendini daha iyi hisseden Vettel, takımın güncellemelerinden memnun olduğunu söylemişti.

Eski F1 pilotu Timo Glock'a göre Vettel, Ferrari'nin bu yönde gitmesi için zorlamaya devam etmeli.

Alman pilot, "Eğer genç takıma arkadaşınız sizden daha başarılı bir durumdaysa, o zaman sorgulanmanız oldukça normaldir."

"Ama şu anda Vettel geri dönmeyi başardı ve savaşıyor. Araç düzgünse iyi bir hıza sahip olduğunu gösterdi."

"Son yarışlarda daha iyi bir iş yapıyor ve şimdi aracın gelişiminin kendi yönünde devam etmesi için zorlaması gerekiyor." dedi.

Diğer tarafta eski Ferrari başkanı Luca di Montezemolo, Vettel ve Charles Leclerc arasındaki mücadelenin artıları ve eksileri olduğunu söyledi.

"Bu yılki temel sorunlardan birinin iki tane birinci pilota sahip olmak olduğunu düşünüyorum. Leclerc'in hızı kesinlikle beklentileri aştı."

"Çok hızlı bir pilot ve şimdi telsizde çok fazla konuşmayı da bıraktı. Ama ona daha fazla vakit vermek gerekiyor."

"Bu Ferrari için artıları ve eksikleri olan hoş bir ikilem."

Alain Prost'a göre ise gelecek yıl her iki pilotu yönetmek hiç de kolay bir görev olmayacak.

"Ferrari'nin pilotları arasındaki çatışmanın önüne geçmesi çok zor olacak. Tek çıkış yolu kendi aralarında savaşmalarına izin vermek. Sonrasında bir sürücü sorun yaşamaya başlar ve diğeri birkaç yarış kazanırsa, yaklaşım değişikliğine ihtiyaç duyacakları an gelmiş olacak."

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