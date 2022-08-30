Glock: "Verstappen'in rakipleri bu yarıştan itibaren kara kara düşünecek"

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Motor cezaları nedeniyle yarışa 14. sırada başlayan Verstappen, sekiz turda podyum pozisyonuna, 14 turda ise liderliğe yükseldi, yine de önünde yapacağı bir pit stop vardı.

Dört tur sonra sadece pit stop yapmakla kalmamış, aynı zamanda Carlos Sainz'ı kolayca geçerek liderliği yeniden ele geçirmişti. Sonrasında kimse Verstappen ile boy ölçüşemedi ve şampiyona lideri 17 saniye farkla liderliğe ulaştı.

Red Bull'un, özellikle Verstappen'in hızlarına cevap veremeyen rakiplerini geride bıraktığı ustalık örneği bir hafta sonuydu.

Glock, Sky Deutschland'a “Herkes için adeta bir gösteriydi, rakipler bundan sonra kara kara düşünecekler."

"Bütün takımlar Red Bull'un büyük adımlar attığını ve Max Verstappen'in kendi liginde olduğunu gördü."

"Bu bir galaydı. İlk saniyeden itibaren çok iyiydi. Onu sadece bunun için tebrik edebilirsiniz." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Pazar günkü sonuç, Verstappen'i bu sezonki 10. galibiyetine ve 284 puana ulaştırdı. Sürücü sıralamasında son durumda Max; Perez’den 93 puan, Leclerc’den 98 puan önde olarak şampiyonluk yarışının sonuna gelmiş gözüküyor.

Helmut Marko, bu sonuçlara Red Bull'un düşündüğünden "daha kolay" ulaştıklarını kabul ediyor.

Red Bull motor sporları danışmanı, "Dürüst olmak gerekirse iyi bir sonuç elde edebileceğimizden emin değildik, ancak ilk turlardan sonra Max net bir tempoya sahipken pistin geri kalanından önemli ölçüde daha hızlı olduğunu gördük. Kendinden emin bir şekilde damalı bayrağa sürdü."

"Şu anda sergilediği performansın kolaylığı beklenmedik. Max terlemiyor bile, tamamen rahat durumda. O kadar rahat sürüyor ki."

"Bu hakimiyet, Max Verstappen'in özgüveni ve sürüş kalitesinin birleşimi. Bence hala yapabileceği şeyler var, hepsi bu değil." dedi.

Çeviri: Berkay Topuk