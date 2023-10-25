Prime'a abone ol
Formula 1 Amerika GP
Haberler

Glock: "Verstappen'in neden yuhalandığını anlamıyorum"

Timo Glock, ortaya koyduğu güçlü performansa rağmen Max Verstappen'in yuhalanmasına anlam veremiyor.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. pozisyon, Parc Ferme'ye varışını kutluyor

Max Verstappen, geçen hafta sonu Amerika'da hem sprint hem de ana yarışı kazanmayı başardı.

Hollandalı pilot hatasız bir sürüşle zafere ulaşmasına rağmen, ödül alırken taraftarlar tarafından yuhalandı.

Bu ilginç anlar hakkında Sky Sports'a konuşan Timo Glock, duruma anlam veremediğini söyledi.

Glock şöyle dedi: "Bunu anlamak güç. Belki de bunun arkasında Sergio Perez ile Red Bull arasındaki sorun vardır, bilmiyorum ama bence Verstappen'in bununla hiçbir ilgisi yok."

"Dolayısıyla yaşananları hiç anlayamıyorum. Bu spor için üzüntü verici bir şey çünkü Verstappen bu yıl inanılmaz bir performans sergileyen olağanüstü bir sporcu."

"Bence bu kesinlikle yapılmaması gerekiyor."

Glock, Mercedes ve Ferrari'ye yönelik diskalifiye kararıyla ilgili, "Sınırları zorladığınızda başınıza bunlar gelebilir."

"Mercedes ve Ferrari için çok kötü ama Sergio Perez ile mücadelesine bakarsak, en çok Lewis Hamilton için can sıkıcı." dedi.

Glcok'un değindiği konulardan birisi de Mercedes'in performansıydı ve bu konuda şöyle dedi: "Mercedes, gelecek yıl için ilk günden itibaren Red Bull'la savaşabilecek bir otomobil üretmek adına çok şey öğrendi."

"Bu konuda çok heyecanlıyım" 

Timo Glock, Ceccato Racing

Fotoğraf: DTM

Timo Glock, Ceccato Racing

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Horner: "Yaz arasından bu yana yeni parça getirmedik"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Formula 1
Mexico City GP

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Güç ünitesi değiştiren Tsunoda grid cezası aldı

Güç ünitesi değiştiren Tsunoda grid cezası aldı

Formula 1
Mexico City GP

Güç ünitesi değiştiren Tsunoda grid cezası aldı Güç ünitesi değiştiren Tsunoda grid cezası aldı

Petrov: "Ferrari ve Mercedes aracı bu kadar alçaltmamalıydı"

Petrov: "Ferrari ve Mercedes aracı bu kadar alçaltmamalıydı"

Formula 1
Mexico City GP

Petrov: "Ferrari ve Mercedes aracı bu kadar alçaltmamalıydı" Petrov: "Ferrari ve Mercedes aracı bu kadar alçaltmamalıydı"

Son Haberler

Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"

Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"

F1 Formula 1
Mexico City GP

Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi" Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"

Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"

Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"

F1 Formula 1
Mexico City GP

Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak" Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

F1 Formula 1
Mexico City GP

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte 2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

F1 Formula 1
Mexico City GP

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol