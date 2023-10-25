Glock: "Verstappen'in neden yuhalandığını anlamıyorum"

Max Verstappen, geçen hafta sonu Amerika'da hem sprint hem de ana yarışı kazanmayı başardı.

Hollandalı pilot hatasız bir sürüşle zafere ulaşmasına rağmen, ödül alırken taraftarlar tarafından yuhalandı.

Bu ilginç anlar hakkında Sky Sports'a konuşan Timo Glock, duruma anlam veremediğini söyledi.

Glock şöyle dedi: "Bunu anlamak güç. Belki de bunun arkasında Sergio Perez ile Red Bull arasındaki sorun vardır, bilmiyorum ama bence Verstappen'in bununla hiçbir ilgisi yok."

"Dolayısıyla yaşananları hiç anlayamıyorum. Bu spor için üzüntü verici bir şey çünkü Verstappen bu yıl inanılmaz bir performans sergileyen olağanüstü bir sporcu."

"Bence bu kesinlikle yapılmaması gerekiyor."

Glock, Mercedes ve Ferrari'ye yönelik diskalifiye kararıyla ilgili, "Sınırları zorladığınızda başınıza bunlar gelebilir."

"Mercedes ve Ferrari için çok kötü ama Sergio Perez ile mücadelesine bakarsak, en çok Lewis Hamilton için can sıkıcı." dedi.

Glcok'un değindiği konulardan birisi de Mercedes'in performansıydı ve bu konuda şöyle dedi: "Mercedes, gelecek yıl için ilk günden itibaren Red Bull'la savaşabilecek bir otomobil üretmek adına çok şey öğrendi."

"Bu konuda çok heyecanlıyım"

Fotoğraf: DTM Timo Glock, Ceccato Racing