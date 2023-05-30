Kayıt Ol
Önceki / Wolff: "Mick Schumacher muhtemelen 2024'te dönemeyecek" Sonraki / Marko: "De Vires'in Monako performansı tam olarak görmek istediğim şeydi"
Formula 1 / Monako GP Haberler

Glock Verstappen'i uyarıyor: "Alonso ciddi bir rakip olabilir"

Eski Formula 1 pilotu Timo Glock, Fernando Alonso mümkün olan en yüksek puanları alarak Max Verstappen için ciddi bir tehdit yaratıyor.

Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Geride kalan altı yarışın beşinde podyuma çıkan Fernando Alonso, şimdiye kadarki yarışların her birinde en az 15 puan almayı başardı ve şampiyona üçüncülüğünü koruyor.

Son yarışta Sergio Perez'in puan kaybı sayesinde Meksikalı pilotla arasını 12 puana indiren Alonso, lider Verstappen'in ise 51 puan ardında yer alıyor.

Yine de Alonso, daha yavaş bir araca sahip olmasına rağmen ortaya koyduğu performans ve aldığı tutarlı sonuçlarla dikkatleri fazlasıyla üzerine çekiyor.

Eski Formula 1 pilotu Timo Glock, Alonso faktörüne dikkat çekti ve kendisinin hem Perez hem de Verstappen için ciddi bir rakip olabileceğini öne sürdü.

Sözlerine, geçen haftayı puansız kapan Perez hakkında konuşarak başlayan Glock, "Şampiyonluk için Verstappen ile rekabet etmek istiyorsa böyle şeyler yapmamalı."

"Alonso sahip olduğu deneyim ve Aston Martin'in güçlü temposuyla, araç içerisinde çok eğleniyor ve son derece motive."

"Perez daha fazla hatayı kaldıramaz çünkü Alonso her zaman orada, her zaman podyumda ve Verstappen'i yavaş yavaş baskı altına alıyor."

Princess Charlene of Monaco presents the trophy to Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position

Princess Charlene of Monaco presents the trophy to Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Buradaki soru şu: Aston Martin'den başka ne gelecek? Bu sezon için bir ya da iki güncelleme duyurdular, dolayısıyla bunları sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Verstappen rahat bir liderliğe sahip ama bir ya da iki yarışta işler yolunda gitmezse ya da mekanik sorun yaşarsa, Alonso puanları toplamak için hemen orada olacak."

"Alonso, Verstappen için gerçekten önemli bir rakip haline gelebilir. Belki de her şeye rağmen heyecanlı bir mücadele olacak, bilemeyiz."

"Tabii ki sezonun bir evresinde ikisi de kötü bir hafta sonları geçirecek. İşte o zaman Perez orada olmalı ve puanları toplamalı." dedi.

Verstappen özelinde de konuşan Glock, "Red Bull için 39. galibiyetini alan Verstappen'in başarabileceklerinin sınırı yok."

"Tüm pistlerde, tüm koşullarda en iyisi o. Eğer mekanik sorun yaşamazsa onu geçmek gerçekten çok zor. Verstappen 25 yaşında ve hâlâ pek çok şeyi başarabilir ama asıl soru bunu isteyip istemediği."

"Zaten bir ya da iki kez 23 yarışlık Formula 1 sezonlarına daha ne kadar katlanmak istediğini bilmediğini söyledi."

"Mevcut kontratını kesinlikle tamamlayacak ve o zamana kadar da kendisinden pek çok zafer göreceğiz." dedi.

paylaşım
yorumlar

Wolff: "Mick Schumacher muhtemelen 2024'te dönemeyecek"

Marko: "De Vires'in Monako performansı tam olarak görmek istediğim şeydi"
Daha fazlası
Ezel Tan
Ferrari, Red Bull tarzı sidepod tasarımına mı geçiyor?

Ferrari, Red Bull tarzı sidepod tasarımına mı geçiyor?

Formula 1
İspanya GP

Ferrari, Red Bull tarzı sidepod tasarımına mı geçiyor? Ferrari, Red Bull tarzı sidepod tasarımına mı geçiyor?

Mekies, Haziran sonunda Ferrari'den ayrılabilir

Mekies, Haziran sonunda Ferrari'den ayrılabilir

Formula 1
Monako GP

Mekies, Haziran sonunda Ferrari'den ayrılabilir Mekies, Haziran sonunda Ferrari'den ayrılabilir

Ferrari, RB19'un tabanını gösteren fotoğrafları satın almış

Ferrari, RB19'un tabanını gösteren fotoğrafları satın almış

Formula 1
Monako GP

Ferrari, RB19'un tabanını gösteren fotoğrafları satın almış Ferrari, RB19'un tabanını gösteren fotoğrafları satın almış

Fernando Alonso Daha fazlası
Fernando Alonso
Krack: "Alonso, yanlış karar vermeseydik de kazanamayacaktı"

Krack: "Alonso, yanlış karar vermeseydik de kazanamayacaktı"

Formula 1
Monako GP

Krack: "Alonso, yanlış karar vermeseydik de kazanamayacaktı" Krack: "Alonso, yanlış karar vermeseydik de kazanamayacaktı"

Alonso, Ferrari'sini satıyor

Alonso, Ferrari'sini satıyor

Formula 1
Monako GP

Alonso, Ferrari'sini satıyor Alonso, Ferrari'sini satıyor

Alonso: "Sıralama turlarındaki heyecan, Monako'nun neden takvimde kalması gerektiğini gösterdi"

Alonso: "Sıralama turlarındaki heyecan, Monako'nun neden takvimde kalması gerektiğini gösterdi"

Formula 1
Monako GP

Alonso: "Sıralama turlarındaki heyecan, Monako'nun neden takvimde kalması gerektiğini gösterdi" Alonso: "Sıralama turlarındaki heyecan, Monako'nun neden takvimde kalması gerektiğini gösterdi"

Aston Martin Racing Daha fazlası
Aston Martin Racing
Takımların Monako GP'ye getirdikleri güncellemeler

Takımların Monako GP'ye getirdikleri güncellemeler

Formula 1
Monako GP

Takımların Monako GP'ye getirdikleri güncellemeler Takımların Monako GP'ye getirdikleri güncellemeler

Verstappen: "Aston Martin ve Ferrari güçlü olacak, Mercedes'i bilmiyorum"

Verstappen: "Aston Martin ve Ferrari güçlü olacak, Mercedes'i bilmiyorum"

Formula 1
Monako GP

Verstappen: "Aston Martin ve Ferrari güçlü olacak, Mercedes'i bilmiyorum" Verstappen: "Aston Martin ve Ferrari güçlü olacak, Mercedes'i bilmiyorum"

Aston Martin, galibiyet için umutlu

Aston Martin, galibiyet için umutlu

Formula 1
Monako GP

Aston Martin, galibiyet için umutlu Aston Martin, galibiyet için umutlu

Son Haberler

Ferrari, Red Bull tarzı sidepod tasarımına mı geçiyor?

Ferrari, Red Bull tarzı sidepod tasarımına mı geçiyor?

F1 Formula 1
İspanya GP

Ferrari, Red Bull tarzı sidepod tasarımına mı geçiyor? Ferrari, Red Bull tarzı sidepod tasarımına mı geçiyor?

Mako: "RB19'un tabanını kopyalayanlar zarar görecek"

Mako: "RB19'un tabanını kopyalayanlar zarar görecek"

F1 Formula 1

Mako: "RB19'un tabanını kopyalayanlar zarar görecek" Mako: "RB19'un tabanını kopyalayanlar zarar görecek"

Albon: "Orta hamur işimize yaramadı"

Albon: "Orta hamur işimize yaramadı"

F1 Formula 1
Monako GP

Albon: "Orta hamur işimize yaramadı" Albon: "Orta hamur işimize yaramadı"

Brundle: "Alpine, 'itaatkâr' bir strateji seçti"

Brundle: "Alpine, 'itaatkâr' bir strateji seçti"

F1 Formula 1
Monako GP

Brundle: "Alpine, 'itaatkâr' bir strateji seçti" Brundle: "Alpine, 'itaatkâr' bir strateji seçti"

Ferrari, Red Bull tarzı sidepod tasarımına mı geçiyor?

Ferrari, Red Bull tarzı sidepod tasarımına mı geçiyor?

Formula 1
İspanya GP
Ezel Tan

Ferrari, Red Bull tarzı sidepod tasarımına mı geçiyor? Ferrari, Red Bull tarzı sidepod tasarımına mı geçiyor?

Mako: "RB19'un tabanını kopyalayanlar zarar görecek"

Mako: "RB19'un tabanını kopyalayanlar zarar görecek"

Formula 1
Kemal Şengül

Mako: "RB19'un tabanını kopyalayanlar zarar görecek" Mako: "RB19'un tabanını kopyalayanlar zarar görecek"

Albon: "Orta hamur işimize yaramadı"

Albon: "Orta hamur işimize yaramadı"

Formula 1
Monako GP
Zeynep Taş

Albon: "Orta hamur işimize yaramadı" Albon: "Orta hamur işimize yaramadı"

Brundle: "Alpine, 'itaatkâr' bir strateji seçti"

Brundle: "Alpine, 'itaatkâr' bir strateji seçti"

Formula 1
Monako GP
Zeynep Taş

Brundle: "Alpine, 'itaatkâr' bir strateji seçti" Brundle: "Alpine, 'itaatkâr' bir strateji seçti"

Krack: "Alonso, yanlış karar vermeseydik de kazanamayacaktı"

Krack: "Alonso, yanlış karar vermeseydik de kazanamayacaktı"

Formula 1
Monako GP
Adam Cooper

Krack: "Alonso, yanlış karar vermeseydik de kazanamayacaktı" Krack: "Alonso, yanlış karar vermeseydik de kazanamayacaktı"

Bradley: "Ferrari, Monako'da doğru bir strateji yaptı"

Bradley: "Ferrari, Monako'da doğru bir strateji yaptı"

Formula 1
Monako GP
Zeynep Taş

Bradley: "Ferrari, Monako'da doğru bir strateji yaptı" Bradley: "Ferrari, Monako'da doğru bir strateji yaptı"

Gasly, takımın kendisini yağmurdan önce pite almasından memnun değil

Gasly, takımın kendisini yağmurdan önce pite almasından memnun değil

Formula 1
Monako GP
Adam Cooper

Gasly, takımın kendisini yağmurdan önce pite almasından memnun değil Gasly, takımın kendisini yağmurdan önce pite almasından memnun değil

Alonso 2023 şampiyonluğu için şansı olabileceğini düşünüyor

Alonso 2023 şampiyonluğu için şansı olabileceğini düşünüyor

Formula 1
Monako GP
Zeynep Taş

Alonso 2023 şampiyonluğu için şansı olabileceğini düşünüyor Alonso 2023 şampiyonluğu için şansı olabileceğini düşünüyor

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol