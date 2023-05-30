Glock Verstappen'i uyarıyor: "Alonso ciddi bir rakip olabilir"

Geride kalan altı yarışın beşinde podyuma çıkan Fernando Alonso, şimdiye kadarki yarışların her birinde en az 15 puan almayı başardı ve şampiyona üçüncülüğünü koruyor.

Son yarışta Sergio Perez'in puan kaybı sayesinde Meksikalı pilotla arasını 12 puana indiren Alonso, lider Verstappen'in ise 51 puan ardında yer alıyor.

Yine de Alonso, daha yavaş bir araca sahip olmasına rağmen ortaya koyduğu performans ve aldığı tutarlı sonuçlarla dikkatleri fazlasıyla üzerine çekiyor.

Eski Formula 1 pilotu Timo Glock, Alonso faktörüne dikkat çekti ve kendisinin hem Perez hem de Verstappen için ciddi bir rakip olabileceğini öne sürdü.

Sözlerine, geçen haftayı puansız kapan Perez hakkında konuşarak başlayan Glock, "Şampiyonluk için Verstappen ile rekabet etmek istiyorsa böyle şeyler yapmamalı."

"Alonso sahip olduğu deneyim ve Aston Martin'in güçlü temposuyla, araç içerisinde çok eğleniyor ve son derece motive."

"Perez daha fazla hatayı kaldıramaz çünkü Alonso her zaman orada, her zaman podyumda ve Verstappen'i yavaş yavaş baskı altına alıyor."

Princess Charlene of Monaco presents the trophy to Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Buradaki soru şu: Aston Martin'den başka ne gelecek? Bu sezon için bir ya da iki güncelleme duyurdular, dolayısıyla bunları sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Verstappen rahat bir liderliğe sahip ama bir ya da iki yarışta işler yolunda gitmezse ya da mekanik sorun yaşarsa, Alonso puanları toplamak için hemen orada olacak."

"Alonso, Verstappen için gerçekten önemli bir rakip haline gelebilir. Belki de her şeye rağmen heyecanlı bir mücadele olacak, bilemeyiz."

"Tabii ki sezonun bir evresinde ikisi de kötü bir hafta sonları geçirecek. İşte o zaman Perez orada olmalı ve puanları toplamalı." dedi.

Verstappen özelinde de konuşan Glock, "Red Bull için 39. galibiyetini alan Verstappen'in başarabileceklerinin sınırı yok."

"Tüm pistlerde, tüm koşullarda en iyisi o. Eğer mekanik sorun yaşamazsa onu geçmek gerçekten çok zor. Verstappen 25 yaşında ve hâlâ pek çok şeyi başarabilir ama asıl soru bunu isteyip istemediği."

"Zaten bir ya da iki kez 23 yarışlık Formula 1 sezonlarına daha ne kadar katlanmak istediğini bilmediğini söyledi."

"Mevcut kontratını kesinlikle tamamlayacak ve o zamana kadar da kendisinden pek çok zafer göreceğiz." dedi.