Glock: "Verstappen'i durdurmak için bir adım atılacağını sanmıyorum"
Eski Formula 1 ve DTM sürücüsü Timo Glock, şampiyona lideri Max Verstappen'i durdurmanın bir yolu olmadığını düşünüyor.
Yer etkisi çağının ikinci sezonuna kusursuz bir başlangıç yapan Red Bull, 12 yarışın tamamını kazanmayı başardı ve şu an iki şampiyonada da rahat bir şekilde lider.
Red Bull dominasyonunu kanatlandıran faktörlerden biri de hiç şüphesiz ki Max Verstappen, kendisi Belçika'da da galibiyete ulaşarak bu sezonki onuncu, arka arkaya sekizinci zaferine imza attı.
Son dönemde birçok kişi Red Bull'un ve Verstappen'in kural değişiklikleriyle durdurulmasını istiyor, ancak Timo Glock'a göre böyle bir şey mümkün değil.
Sky Almanya'ya konuşan Glock, "Max Verstappen'i durdurmak için kendisinin tüm hafta sonunu sert lastiklerle ya da ön kanat olmadan geçirmesi gerektiğini söyleyebiliriz.
"Şaka bir yana, bu konuda bir adım atılacağını sanmıyorum. Max her açıdan çok baskın ve her zaman çıtayı yükseltmek için yeni yollar buluyor."
"Max ve takım arasındaki işbirliğini görmelisiniz, her zaman mükemmel, hiçbir pit stopta sıkıntı çıkmıyor."
"Bu, şapka çıkarmanız gereken bir başarı."
Son Haberler
Brundle: "Binotto dönerse şaşırmam"
Brundle: "Binotto dönerse şaşırmam" Brundle: "Binotto dönerse şaşırmam"
Krack: "Zor zamanların yakın olduğunu söylemiştim"
Krack: "Zor zamanların yakın olduğunu söylemiştim" Krack: "Zor zamanların yakın olduğunu söylemiştim"
Alfa Romeo, 2024'te Haas ile F1'de kalmaya hazırlanıyor
Alfa Romeo, 2024'te Haas ile F1'de kalmaya hazırlanıyor Alfa Romeo, 2024'te Haas ile F1'de kalmaya hazırlanıyor
Russell: "Mercedes, 2024 aracı için 'dominant yıllarından' ilham alıyor"
Russell: "Mercedes, 2024 aracı için 'dominant yıllarından' ilham alıyor" Russell: "Mercedes, 2024 aracı için 'dominant yıllarından' ilham alıyor"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar