Glock: "Verstappen'i durdurmak için bir adım atılacağını sanmıyorum"

Yer etkisi çağının ikinci sezonuna kusursuz bir başlangıç yapan Red Bull, 12 yarışın tamamını kazanmayı başardı ve şu an iki şampiyonada da rahat bir şekilde lider.

Red Bull dominasyonunu kanatlandıran faktörlerden biri de hiç şüphesiz ki Max Verstappen, kendisi Belçika'da da galibiyete ulaşarak bu sezonki onuncu, arka arkaya sekizinci zaferine imza attı.

Son dönemde birçok kişi Red Bull'un ve Verstappen'in kural değişiklikleriyle durdurulmasını istiyor, ancak Timo Glock'a göre böyle bir şey mümkün değil.

Sky Almanya'ya konuşan Glock, "Max Verstappen'i durdurmak için kendisinin tüm hafta sonunu sert lastiklerle ya da ön kanat olmadan geçirmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

"Şaka bir yana, bu konuda bir adım atılacağını sanmıyorum. Max her açıdan çok baskın ve her zaman çıtayı yükseltmek için yeni yollar buluyor."

"Max ve takım arasındaki işbirliğini görmelisiniz, her zaman mükemmel, hiçbir pit stopta sıkıntı çıkmıyor."

"Bu, şapka çıkarmanız gereken bir başarı."