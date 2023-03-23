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Glock: "Verstappen ve Perez bir noktada sürtüşecekler"

Eski Formula 1 pilotu Timo Glock, Max Verstappen ve Sergio Perez'in sezon içinde sürtüşmesini bekliyor.

Altay Gök
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Glock: "Verstappen ve Perez bir noktada sürtüşecekler"
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2023 sezonu diğer takımlar açısından pek rekabetçi başlamasa da Red Bull'un rüya gibi bir açılış yaptığını söylemek mümkün.

İki yarıştan da dubleyle ayrılan takımda bir galibiyet Verstappen'e, diğer galibiyet ise Perez'e gitti, bu da şampiyonada ikiliyi sadece bir puanın ayırması anlamına geliyor -önde kalan taraf, Cidde'de son tur en hızlı turu atarak bir puanı cebine koyan Verstappen.

Verstappen'in son turu özellikle Perez'i rahatsız etmiş olabilir, nitekim Red Bull yarışın bir bölümünde iki pilotun da dayanıklılık sorunlarına karşın gaz kesmesini istemişti.

Yarışı yorumlayan eski Formula 1 pilotu Timo Glock'a göre bu yaşananlar takım içindeki olası bir iç savaşın ayak sesleri.

Sky Almanya'ya konuşan Glock "Verstappen'in son turda attığı en hızlı tur takım içinde birtakım tartışmalara yol açacak."

"Perez muhtemelen gelecekte Verstappen'i desteklemek zorunda kalacağı hiçbir konuya dahil olmayacak. Bundan eminim çünkü kendisi şampiyonluk şansına sahip olacağını düşünüyor."

"Bu durum ikisi arasında sürtüşmelere yol açacaktır, Red Bull da kesinlikle bunun farkında.

"Perez ne kadar güçlü olduğunu ve özellikle Pazar günleri ne kadar hızlı olabileceğini gösterdi."

"Bunun yanı sıra Verstappen kendisine talimat verilmesine izin vermeyen ve doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapan biri. Takım ne derse desin." dedi.

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