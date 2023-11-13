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Glock: "Üst düzey takımlar Ferrari gibi hatalar yapamaz"

Timo Glock, Ferrari'yi yaptığı hatalar nedeniyle eleştiriyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Ferrari'nin yaşadığı sorunların son örneği Brezilya'da Charles Leclerc'in aracında meydana gelen hidrolik problemi oldu ve Leclerc formasyon turunda kaza yaparak yarışa başlayamadı.

Timo Glock, Ferrari'nin durumu hakkında yorum yaptı ve Ferrari'nin yaptığı türden hataların üst düzey bir takımın başına gelemeyeceğini söyledi.

RacingNews365'e verdiği demeçte Glock, "Brezilya'da Leclerc, hidrolik sorunu nedeniyle start alamaması nedeniyle yine başroldü."

"Üst düzey takımlarda böyle bir şey olamaz."

"Red Bull'a bakarsanız, teknik düzeyde sorunları olmadığını görürsünüz. Ferrari'de yanlış giden şey tam olarak bu."dedi.

Ancak Glock'un eleştirdiği tek şey takım değil. Başta Leclerc olmak üzere pilotların gereken seviyede olmadıklarını belirtiyor.

Timo Glock on the grid

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Timo Glock on the grid

"Eğer strateji hatası yapmazlarsa, ya mekanik sorun yaşıyorlar ya da bir pilot hata yapıyor."

"Bu da Ferrari'nin tutarsız kaldığı anlamına geliyor, çünkü bazı pistlerde gerçekten rekabet edebilecek hıza sahipler."

"Max en üst düzeyde performans gösteriyor, bu da Red Bull'u stratejik olarak güçlü bir konuma getiriyor çünkü o bir stinti 5-8 tur uzatabilecek seviyede."

"Ferrari'nin de seviyeyi yükseltmesi ve gelecek yıl için aracı her seviyede nasıl geliştirebileceğini anlaması gerekiyor."

Hataları Leclerc'in de dikkatinden kaçmış değil. 2022 Fransa GP'den sonra konuşan Monakolu pilot, şampiyonluğu kazanmayı hak etmemesinin nedeninin bu olduğunu söyledi.

"Eğer böyle hatalar yapmaya devam edersem şampiyonluğu kazanamamayı hak ederim." 

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