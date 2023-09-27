Glock: “Suzuka’daki podyumun ardından Piastri için her şey mümkün”
Eski Formula 1 pilotu Timo Glock, 2023’ün öne çıkan çaylağı Oscar Piastri'yi Lando Norris ile birlikte geleceğin şampiyonu olarak görüyor.
Piastri, sezona istediği gibi başlayamayan McLaren'ın son yarışlarda kaydettiği ilerleme sonrası öne çıkmaya başladı ve artık geleceğin yıldızlarından birisi olarak görülüyor.
Silverstone ve Spa’da gösterdiği etkileyici sıralama performansını, geçen hafta sonu Japonya Grand Prix’inde tekrarlayan Piastri, Lando Norris’i saniyenin yüzde dörtlük farkıyla geçerek ilk çizgiye oturdu.
Beşinci tam sezonunu geçiren Norris, yarış günü McLaren'ın takım lideri olduğunu bir kez daha kanıtladı ve Piastri’nin ilk podyumunu yakaladığı yarışta takım arkadaşının 17 saniye önünde finiş gördü.
2004-2012 yılları arasında Toyota ve Marussia gibi takımlardan 91 yarışa çıkan Glock, Norris’in takım arkadaşına karşı üstünlük sağladığını ancak Avustralyalı pilotun dikkat edilmesi gereken bir güç haline geleceğine inanıyor.
Sky Almanya’daki yazısında Japonya GP’yi değerlendiren Glock, şöyle dedi: “Oscar Piastri’ye gelirsek, tabii ki onu övmeliyiz. Çaylak sezonunda mükemmel işler çıkarıyor”
“Yarışlarda hâlâ takım arkadaşı Norrin’in ardında olduğunu söylemeliyiz fakat bu şekilde devam ederse bir gün Dünya Şampiyonu olabilecek pilotlardan biri olma yolunda ilerliyor”
“Piastri’nin rekabet edebileceği çok iyi bir takım arkadaşı var ve yarış temposu açısından hâlâ gelişime açık olduğunu görebiliyorsunuz. Onunla her şey mümkün."
Alpine ile yaşadığı sert tartışmaların ardından Piastri, bu yıl Daniel Ricciardo’nun yerine McLaren'la F1'e adım attı.
Menajerliğini dokuz grand prix galibiyeti olan eski Red Bull pilotu Mark Webber’in yaptığı Melbourne doğumlu yıldız, ilk olarak 2020 ve 2021’de F3 ve F2 şampiyonlukları kazanarak ön plana çıkmıştı.
Çeviri: Burak Yasul
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