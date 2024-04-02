Glock: "Red Bull, Japonya'da çok güçlü olacak"

Red Bull, uzun süredir herhangi bir mekanik problem yaşamıyordu, ta ki Avustralya'da Max Verstappen'in frenlerinden dumanlar çıkmaya başlayıp, kısa bir süre sonra yarış dışı kalana kadar.

Bu, aracın iki yıldır yaşadığı ilk teknik problemdi.

Glock, şimdi Verstappen'in Japonya'da tekrar zirveye çıkmasını bekliyor.

Glock, "Helmut Marko'nun böyle gülümsediğini gördüğünüzde, Max'in Japonya'da tekrar güçleneceğinden emin olabilirsiniz."

"Bu aracın özelliği bu. Melbourne'de de Red Bull'un hızlı virajlarda diğerlerinden bir adım önde olduğunu gördük."

"Japonya'da eski güçlerini yeniden bulacaklar." dedi.

Red Bull takım patronu Christian Horner da Verstappen'in güçlü olmasını bekliyor.

"Max'in son derece motive olacağını düşünüyorum."

"Suzuka harika bir pist. Her zaman başarılı olduğumuz bir pist ve bunun da ötesinde Honda'nın pisti."

"Sürücüler bu pistten ve orada yarışmaktan hoşlanıyor. Biz de geri dönmek için sabırsızlanıyoruz."