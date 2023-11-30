Glock: "Red Bull, 2024'te de avantajlı olacak"

Red Bull, 2023 sezonuna damga vurarak 22 yarışın 21'ini kazandı ve sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsledi.

Max Verstappen de bu 21 yarışın 19'unda zafere ulaşan isimdi ve arka arkaya üçüncü sürücüler şampiyonluğunu elde etti.

Timo Glock'a göre Red Bull'un bu güçlü formu 2024'te de devam edebilir.

Glock şöyle konuştu: "Red Bull'un bu kadar üstün olması ve bu kadar iyi çalışması inanılmaz.

"Onların 2024'te de avantajlı olacağını düşünüyorum çünkü tüm odaklarını çok daha erken bir noktada yeni araca çevirdiler."

"Bu büyük oranda, önemli puanlar toplayan Verstappen sayesinde mümkün oldu."

"Her yönden inanılmaz bir başarı ve tek kelimeyle olağanüstü bir sonuç."

Sonrasında Glock, Ferrari'nin şampiyona ikinciliğini kaçırmasına da değindi.

"Abu Dabi'deki yarışın sonunda Charles Leclerc, Sergio Perez'i yol verme yönünde harika bir hamle yaptı."

"Bu muhtemelen sürücü ve takım stratejistlerinin ortak kararıydı."

"Ancak Ferrari, Sergio'nun geçmesine bir ya da iki tur önce izin vermeyi düşünebilirdi. Takım patronu Frederic Vasseur bunu açıkça belirtti."

"Yine de Ferrari, şampiyona ikinciliği sezon finalinde değil, sorun yaşadığı diğer yarışlarda kaybetti."