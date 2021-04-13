Glock, Ralf’ın Vettel eleştirisini destekliyor

Dört kez dünya şampiyonu Vettel, 2020’de Ferrari’de geçirdiği kötü sezonun ardından, 2021 sezonunda Aston Martin’e geçiş yaptı.

Ancak 2021 sezonunun açılış yarışı, Alman pilotun omzundaki yükün kalkmadığını göstermiş oldu.

Vettel, sıralama turlarında ikinci bölüme çıkamazken, takım arkadaşı Lance Stroll üçüncü bölüme kadar yükseldi. Sonuç olarak Alman pilot, yarışı 15. sırada tamamladı.

Bahreyn Grand Prix’sinden sonra, Schumacher, Vettel’in AMR21’den sızlanmayı bırakması gerektiğini ve Stroll’den daha iyi olmaya çalışması gerektiğini ima etmişti.

Sport1’e konuşan Schumacher, ‘’Artık gaza basmalı. Araçta iyi hissetmediğiyle ilgili sızlanmayı kesmeli.’’

‘’Kimse bununla ilgilenmiyor, Formula 1’deyiz ve çok fazla para kazanıyor.’’

‘’Günün sonunda, Sebastian tecrübeli bir yarışçı ve birden çok dünya şampiyonluğu var. Takım arkadaşını geçmeli ve sonrasında Aston Martin iyi olmasa bile devamı gelecek.’’

Bu sözler ağır gibi dursa da, Glock Sport1’e verdiği röportajda Schumacher’in bunları neden söylediğini şöyle açıkladı: ‘’Bir noktada ona katılıyorum. Sıralamalarda yaptığı hatayı yapmamalıydı.’’

‘’Diğer araçlar da sarı bayrak altında gidiyordu ancak diğerleri ceza almadı.’’

‘’Yarıştaki hatayı da tekrarlamamalı. Sonrasında ‘hatayı yapan diğer sürücüydü’ dememeli. Zekice davranmaya çalışmalı ve temellere odaklanmalı.’’

‘’Sezona böyle başlamak hiçbir zaman iyi değildir ancak o kafasını kaldırıp, tekrar odaklanabilecek kadar tecrübeli.’’

Ancak Bahreyn’deki hafta sonunda, Vettel yeni takımıyla ilk yarışına katılmış tek Alman değildi. Mick Schumacher de, sezonun açılış yarışında, Haas’la birlikte ilk Formula 1 Grand Prix’sine çıktı.

Geçtiğimiz hafta sonu, Haas’ın griddeki en yavaş takım olduğu ortaya çıktı ve Glock, bunun çaylak pilotun üzerindeki beklentileri kaldıracağına inanıyor.

‘’Araçtan dolayı bir şey beklememelisiniz. Araç, diğerleriyle aynı ligde değil ve bu en başından beri belliydi. Ondan çok fazla şey bekleyemezsiniz.’’

‘’Mick’i podyumda veya puan toplarken görmeyi düşünmemelisiniz. Bu noktadan çok uzağız, ancak yine de çılgın yarışlar olacaktır.’’

‘’Onun amacı takım arkadaşını yenip, hatasız bir iş çıkarmak. Bahreyn’de çok iyi bir performans sergiledi. Yoluna hiçbir şeyin çıkmasına izin vermedi.’’