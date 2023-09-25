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Glock: ''Perez'in Verstappen'e karşı şansı yok''

Sergio Perez için çanlar çalmaya başladı. Sezon başından bu yana ciddi bir düşüş içerisinde olan Perez’in koltuğunun olası bir değişime hazır olduğuna işaret ediliyor.

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Sergio Perez, Red Bull Racing, attending the FIA press conference

Bu hafta sonu kötü bir performansa sahip olan diğer pilot da Red Bull’un ikinci pilotu olan Perez oldu. 

Red Bull'un başarılarına baktığımızda, Perez'in performansının sezon başlangıcına göre düşüşü oldukça dikkat çekici. Özellikle AlphaTauri'de üç potansiyel sürücünün hazırda tutulması, Perez'in Red Bull kariyeri için pek de iyi gözükmüyor gibi.  

Timo Glock’a göre Perez’in akıl almaz hataları Red Bull’un yedek planlarını devreye sokabileceğini ifade ediyor.  

Takım arkadaşı Max Verstappen, Japonya GP'ye hükmettiği bir haftada üstüne üstün takım şampiyonluğunu kazandırmışken, Perez için kabusla dolu bir hafta sonu geçti.  

Yarışın ilk turunda Meksikalı sürücü, Lewis Hamilton ve Carlos Sainz ile temasta bulundu ve ön kanadının kırılmasına sebep oldu.  

Yarışa ön kanadı değiştirilerek devam eden Perez için kabus daha sonlanmamıştı. Kanadını değiştirmek için pite giden Perez, pit çıkışında Fernando Alonso'yu kurallar dışında güvenlik aracının ardında geçtiği için beş saniyelik bir ceza aldı.  

Ardından ön kanat değişikliği ve saniye cezasının ardından U virajında Kevin Magnussen’e çarpması sebebiyle ikinci cezasını da aldı ve RB19’un ikinci kez ön kanada ihtiyaç duydu.  

Bu olayın neticesinde tekrar beş saniyelik ceza alan Perez, aracın ciddi hasar aldığı için yarıştan çekilmeye karar verdi. Araç yarışa tekrar devam edemeyecek kadar ciddi hasara sahip olsa da Perez ikinci beş saniyelik cezasını piste geri dönerek Katar yarışına taşımadı. 

Glock için bu durum Perez’in azalan özgüveninin başka bir işaretiydi. 

Red Bull takım patronu Christian Horner’a göre bu hafta sonunun tek iyi yanı ‘’Katar’a ceza taşımamak oldu.’’ şeklinde açıkladı. 

Sky Deutshcland’ın köşe yazarı eski F1 sürücüsü Glock, ‘’Sergio Perez sezona iyi bir başlangıcının ardından dramatik bir şekilde geriye doğru geriledi.’’  

‘’[Perez’in] Verstappen’e karşı şansı yok ve yapabileceklerinin sınırı yavaşça ona gösterildi, bu yüzden mental bir düşüş yaşıyor.’’ 

‘’Perez’in yaptığı bazı hatalar tecrübesi göz önüne alındığında basit ve anlaşılmaz. Bu durum onun durumunu zora sokuyor.’’ dedi.

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