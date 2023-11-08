Glock: ''Perez'in sorunu mental"

Perez, Brezilya'da İtalya Grand Prix'sinden bu yana en güçlü hafta sonunu geçirmiş olabilir fakat Max Verstappen'in rahat bir zafer elde ettiği hafta sonunu dördüncü bitirdi.

Pilotlar Şampiyonası'nda ikinci sırada yer alsa da, takım arkadaşı Max Verstappen'le mücadele etmekte tüm yıl boyunca zorlandı.

2023 yılına kadar Perez her zaman direksiyon başında daima güven veren bir isim olarak görüldü.

2023 yılına iyi başlasa da, sezon ilerledikçe şampiyonluk mücadelesi elinden kayıp gitti.

PlanetF1.com'a özel röportajında konuşan eski Formula 1 pilotu Timo Glock, Perez'in kendisinin kurtarmakta zorlandığı olumsuz bir mentaliteye girdiğine inanıyor.

''Bu yüzden Checo Perez Max'e yetişememesinin nedeni bir noktada mental bir durum olduğunu düşünüyorum.''

''Checo'nun farkına vardığında ne yaptığının önemi kalmıyor. 'Max'e karşı hiçbir şansım yok' diyerek daha fazla zorluyor ve hataya sebep oluyor''

''Bu durum sizi negatif bir duruma sokuyor ve aşağıya doğru çekiyor. Denediğin hiçbir şey işe yaramıyor.''

''Diğer taraftan Max Verstappen her yarışı kazanıyor. Her hafta pole'de oluyor. Ne yaparsan yap onu yenemiyorsun.''

''Bu da seni mental olarak bitiriyor. Sanırm Checo için de temel sorun bu.''

Red Bull takım patronu Christian Horner ve danışman Helmut Marko, Checo Perez'in 2024 yılında Red Bull koltuğunda olacağını devamla söylüyor fakat Glock doğruya söylediklerine ve Daniel Ricciardo ile yer değiştirmeyeceklerine inanıyor mu?

Eski F1 pilotu Glock, Red Bull'dan sadece Christian Horner ve Dr. Marko'nun açıklamalarına güvenebileceğine söyledi.

Fotoğraf: Red Bull Content Pool Sergio Perez, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

''Onlar her zaman, Checo'nun gelecek yıl Red Bull'da olacağını söylüyor. Bunun olacağına eminim.''

''Buradaki büyük soru, eğer Checo'nun performansı kötü giderse ya da gelecek yıldan birkaç hafta sonu içerisinde ne olacak? Eğer öyle olursa Checo'nun yerine Daniel Ricciardo ya da başka birisi geçebilir.''

''Red Bull'un Checo ile reklamı da var. Meksika'da Checo'nun ne kadar önemli olduğunu görebilirsiniz. Bu yüzden Meksika pazarı Red Bull için de çok önemli.''

''Gelecek yıl birkaç önemli yarışta Checo'yu takımda tutacaklar. Eğer kötü bir performans sergilerse, takım harekete geçebilir.''

Max Verstappen, Takımlar Şampiyonası'nda Red Bull'u tek başına şampiyon yapmaya yetecek kadar puan topladı. Hollandalı pilotun Formula 1 tarihindeki en dominasyon dönemini geçirmesi, Glock'u etkileyen tek başarı değil.

Red Bull pilotunun tartışmasız dominasyon dönemini nasıl görüldüğü sorulduğunda Glock, 26 yaşındaki pilotun başardığı işler için hayranlığını dile getirdi.

''Max bana göre olağanüstü bir pilot''

''Yıl içerisinde Max'in bu kadar yükseleceğini düşünemezdim. Geçen yıl, zaten çok etkileyiciydi fakat bu yıl, her anlamda ne kadar baskın olduğunu inanamıyorsunuz''

''Antrenmanda, sıralama turunda, hangi durumda olursa olsun Max hata yapmıyor. Takımı ve yarış mühendisiyle doğru kararlar alıyor.''

''Eğer araç kötüyse, Max yine de kazanıyor. Çok etkileyici bir durum. Tüm takım süper etkileyici çünkü takımdaki devamlılığı görebiliyorsun. Pit stoplar sorunsuz, araçta teknik bir sorun olmuyor.''

Max Verstappen'ın Singapur'daki kötü geçen hafta sonuyla ilgili de konuşan Glock, genç sürücünün o hafta sonunun ardından kendisini soktuğu zihinsel tutumu övdü.

''Beni etkileyen şey, Max'in Singapur'dan çıktığı zamandı.''

''Singapur'daydım. Sonra Japonya'ya gittim. Red Bull, Singapur'da kötü bir hafta sonu geçirdi. Onlar mutlu değildi çünkü araç bekledikleri gibi çalışmıyordu.''

''Daha sonra Suzuka, Japonya'daki birinci antrenman seansında sert lastiklerle çıktı. Birinci turda griddeki herkesten iki saniye daha iyiydi. Max'in 'burada patron hâlâ benim' demesi çok etkileyiciydi.''

''Sadece Singapur'da değil, tüm dönemlerde birinci sırada. Bu da Max'in ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor. Bu çok etkileyici.''